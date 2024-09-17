Gaming

Battlefield steht vor einem großen Neuanfang

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Battlefield 2025 Konzept

EA geht langsam in die Offensive für das neue Battlefield, bei dem schon seit über einem Jahr im Raum steht, dass es ein Neuanfang wird. Die Entwickler selbst haben im Sommer 2023 verraten, dass man Battlefield „komplett neu interpretieren“ will.

Gerüchte sprechen davon, dass es zwar erst im Oktober 2025 kommt, aber es gibt schon jetzt das erste Konzeptbild, welches man exklusiv mit IGN geteilt hat. Vince Zampella hat auch ein weiteres Gerücht bestätigt, man kehrt hier zum Kern zurück.

Neues Battlefield startet 2025

Das neue Battlefield wird ein „modernes“ Setting haben, das sei beliebt, EA streicht die Kämpfe mit 128 Spielern und das Spezialisten-System und es geht jetzt darum, ein gutes, intensives und sehr gut designtes Battlefield für die Fans zu erschaffen.

Finale Details zum neuen Battlefield soll es erst 2025 geben und dann werden auch erste Spieler ihre Möglichkeit bekommen. Es scheint also unklar, ob Battlefield auch 2025 als finale Version startet oder vielleicht nur ein Beta-Programm geplant ist.

Final Fantasy Xvi Charakterbild Header

Final Fantasy XVI ab heute auch für die PC-Plattform verfügbar

Dass der sechzehnte Teil der Final Fantasy-Reihe auch für die PC-Plattform erscheinen würde, war schon seit einiger Zeit klar. Seit…

16. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    Neuanfang is bei EA so ein Running Gag. Battlefield: Neuanfang und dann Reboot NFS: Neuanfang und dann Reboot, Sims 5 wird auch ein Neuanfang.

    Antworten
  2. Philipp 🔆
    sagt am

    Zum Glück.
    Ich hab immer lieber Battlefield gespielt aber mit dem Katastrophen aktuellen Spiel habe ich mir tatsächlich wieder ein Call of Duty gekauft.
    Hoffendlich orientiert man sich wieder mehr an vergangenen teilen, vor allem was die Maps angeht. Modern Combat hatte richtig coole Karten.

    Antworten
  3. Hazz 💎
    sagt am

    Der wievielte Neuanfang ist das nun schon? Sie sollten einfach zurück zum World War setting gehen, mit Fahrzeugen und Luftkampf, da war es noch ein richtig gutes Battlefield. Mit modernen Setting hebt man sich heutzutage nicht mehr ab.

    Antworten
    1. Carlo 🔅
      sagt am zu Hazz ⇡

      Ja, gefühlt der hundertste Neuanfang 😁
      Verstehe EA auch nicht.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Battlefield steht vor einem großen Neuanfang
Weitere Neuigkeiten
Disney+ wird teurer: Neue Preise kommen bald
in Dienste | Update
7 vs. Wild Amazonas: Prime Video zeigt den Trailer zu Staffel 5
in Unterhaltung
Congstar
Congstar reduziert Starterpaket für Prepaid Allnet Flat
in Tarife
Sparkasse
S-pushTAN: Sparkassen nutzen Online-Ausweisfunktion
in Fintech
Motorola springt auf den Trend der dünnen Smartphones auf
in Smartphones
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header
Apple iOS 26.1 bekommt wohl große Änderung für Smartwatches
in Firmware und OS
Mercedes plant elektrische A-Klasse für 2028
in Mobilität
PlayStation Studios mit dabei: Sony kündigt Event für Mittwoch an
in Gaming
20 Jahre klarmobil: Mehr Datenvolumen und kein Anschlusspreis – nur noch bis Ende September
in Tarife | Update
Sim24
sim24 überrascht mit 3,33-Euro-Tarif – aber nur für kurze Zeit
in Tarife