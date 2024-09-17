Battlefield steht vor einem großen Neuanfang

EA geht langsam in die Offensive für das neue Battlefield, bei dem schon seit über einem Jahr im Raum steht, dass es ein Neuanfang wird. Die Entwickler selbst haben im Sommer 2023 verraten, dass man Battlefield „komplett neu interpretieren“ will.

Gerüchte sprechen davon, dass es zwar erst im Oktober 2025 kommt, aber es gibt schon jetzt das erste Konzeptbild, welches man exklusiv mit IGN geteilt hat. Vince Zampella hat auch ein weiteres Gerücht bestätigt, man kehrt hier zum Kern zurück.

Neues Battlefield startet 2025

Das neue Battlefield wird ein „modernes“ Setting haben, das sei beliebt, EA streicht die Kämpfe mit 128 Spielern und das Spezialisten-System und es geht jetzt darum, ein gutes, intensives und sehr gut designtes Battlefield für die Fans zu erschaffen.

Finale Details zum neuen Battlefield soll es erst 2025 geben und dann werden auch erste Spieler ihre Möglichkeit bekommen. Es scheint also unklar, ob Battlefield auch 2025 als finale Version startet oder vielleicht nur ein Beta-Programm geplant ist.