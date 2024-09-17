Battlefield steht vor einem großen Neuanfang
EA geht langsam in die Offensive für das neue Battlefield, bei dem schon seit über einem Jahr im Raum steht, dass es ein Neuanfang wird. Die Entwickler selbst haben im Sommer 2023 verraten, dass man Battlefield „komplett neu interpretieren“ will.
Gerüchte sprechen davon, dass es zwar erst im Oktober 2025 kommt, aber es gibt schon jetzt das erste Konzeptbild, welches man exklusiv mit IGN geteilt hat. Vince Zampella hat auch ein weiteres Gerücht bestätigt, man kehrt hier zum Kern zurück.
Neues Battlefield startet 2025
Das neue Battlefield wird ein „modernes“ Setting haben, das sei beliebt, EA streicht die Kämpfe mit 128 Spielern und das Spezialisten-System und es geht jetzt darum, ein gutes, intensives und sehr gut designtes Battlefield für die Fans zu erschaffen.
Finale Details zum neuen Battlefield soll es erst 2025 geben und dann werden auch erste Spieler ihre Möglichkeit bekommen. Es scheint also unklar, ob Battlefield auch 2025 als finale Version startet oder vielleicht nur ein Beta-Programm geplant ist.
Neuanfang is bei EA so ein Running Gag. Battlefield: Neuanfang und dann Reboot NFS: Neuanfang und dann Reboot, Sims 5 wird auch ein Neuanfang.
Zum Glück.
Ich hab immer lieber Battlefield gespielt aber mit dem Katastrophen aktuellen Spiel habe ich mir tatsächlich wieder ein Call of Duty gekauft.
Hoffendlich orientiert man sich wieder mehr an vergangenen teilen, vor allem was die Maps angeht. Modern Combat hatte richtig coole Karten.
Der wievielte Neuanfang ist das nun schon? Sie sollten einfach zurück zum World War setting gehen, mit Fahrzeugen und Luftkampf, da war es noch ein richtig gutes Battlefield. Mit modernen Setting hebt man sich heutzutage nicht mehr ab.
Ja, gefühlt der hundertste Neuanfang 😁
Verstehe EA auch nicht.