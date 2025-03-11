Dienste

Besseres Siri kommt erst 2026: Apple entfernt KI-Werbeclip

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Apple Intelligence Icon Header

In etwa einem Monat startet die Apple Intelligence, allerdings auch fast ein Jahr nach ihrer Ankündigung als unfertige Version. Vor allem das etwas bessere Siri fehlt und kommt sogar nicht mehr 2025, Apple hat es direkt auf 2026 verschoben.

Apple wirbt allerdings schon seit mehreren Monaten mit den KI-Funktionen und auch mit dem besseren Siri. Hier hat man sich Isabella Ramsey geschnappt. Ein Clip wurde jetzt aber gelöscht, der sich „More personal Siri“ nannte. Man findet diesen auch nicht mehr bei anderen Accounts, Apple scheint diesen entfernen zu lassen.

Bella wirbt jedoch noch bei Instagram damit, wobei ich davon ausgehe, dass das Memo auch bald beim Management ankommen wird und das Video dann auch dort gelöscht wird. Spätestens zum Start im April werden die Spuren verschwunden sein.

Apple Ios 18 Dark Icons

Apple: Mit iOS 19 steht ein „dramatisches“ Update an

Apple hat mit iOS 19 ein großes Update für den September 2025 geplant, so Mark Gurman von Bloomberg, der es…

11. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Enes Aydemir 🍀
    sagt am

    Tim Cook gehört endlich ersetzt. Apple entwickelt sich Jahren nicht mehr wirklich, neues wird ständig verpennt und auch die neuen Produkte sind kein Highlight mehr. Ich würde mir Craig Federighi als Chef wünschen.

    Antworten
  2. Marc-Oliver Schmidt 🌟
    sagt am

    Angeblich kommt das wirklich neue Siri sogar erst 2027. Die Version von 2026 wird angeblich keine Gespräche zulassen.

    Antworten
  3. Peter 🍀
    sagt am

    Traurig… aber nur ein weiterer Punkt von vernachlässigter Softwarepflege und marginaler Hardwareverbesserungen von Apple.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Besseres Siri kommt erst 2026: Apple entfernt KI-Werbeclip
Weitere Neuigkeiten
Vodafone Elektroschrott
Sammlung von Elektroaltgeräten soll verbessert werden
in Hardware
Bike Fahrrad
Deutsche Bahn verschenkt Kaffee und Gutscheine – einfach nur fürs Radfahren
in Dienste
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau
in Telekom
Zwei Drittel offen für Verzicht auf eigene Pkw
in Mobilität
Joyn
Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung
in News
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News
Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele
in News
Facebook Ray Ban Stories Brille
Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten
in Wearables