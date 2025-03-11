Besseres Siri kommt erst 2026: Apple entfernt KI-Werbeclip

In etwa einem Monat startet die Apple Intelligence, allerdings auch fast ein Jahr nach ihrer Ankündigung als unfertige Version. Vor allem das etwas bessere Siri fehlt und kommt sogar nicht mehr 2025, Apple hat es direkt auf 2026 verschoben.

Apple wirbt allerdings schon seit mehreren Monaten mit den KI-Funktionen und auch mit dem besseren Siri. Hier hat man sich Isabella Ramsey geschnappt. Ein Clip wurde jetzt aber gelöscht, der sich „More personal Siri“ nannte. Man findet diesen auch nicht mehr bei anderen Accounts, Apple scheint diesen entfernen zu lassen.

Bella wirbt jedoch noch bei Instagram damit, wobei ich davon ausgehe, dass das Memo auch bald beim Management ankommen wird und das Video dann auch dort gelöscht wird. Spätestens zum Start im April werden die Spuren verschwunden sein.