Blizzard plant offiziell ein ganz neues AAA-Spiel

Blizzard scheint seit einem halben Jahr an einem neuen AAA-Spiel für Konsolen und den PC zu arbeiten, das verrät Chris McCabe (Senior Director of Product Management bei Blizzard Entertainment) ganz nebenbei auf seinem LinkedIn-Profil.

Er war seit 2022 für das unangekündigte Survival-Spiel von Blizzard verantwortlich, welches allerdings 2024 einkassiert wurde. Das bestätigt Chris McCabe ebenfalls in seinem Profil, nennt allerdings zu keinem der beiden Blizzard-Spiele erste Details.

Blizzard Teaser

Eingestelltes Survival-Spiel von Blizzard

Vor ein paar Monaten gab es bereits Hinweise, dass Blizzard an einem neuen Spiel dieser Art arbeitet, aber auch da gab es noch keine Details. Und ich bleibe dabei und würde mir mal wieder ein ganz neues Spiel mit einer neuen Marke wünschen.

Kein Overwatch 3, kein Diablo 5, auch kein Warcraft 4 oder StarCraft 3, diese Spiele darf es in Zukunft natürlich auch gerne geben, aber es wäre schön, wenn das Team unter der neuen Flagge von Microsoft mal wieder richtig kreativ sein dürfte. Das war man früher und das vermisse ich. Ich vermute aber, dass das nicht der Fall ist.

