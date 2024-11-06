BMW bricht massiv ein: Elektroautos sind die Rettung

Mobilität

Ausgerechnet BMW, die sich zum Start der Elektromobilität nicht klar positionieren wollten, feiern mit Elektroautos gerade große Erfolge. Und sie retten dem Konzern gerade den Allerwertesten, denn der Gewinn ist um fast 80 Prozent eingebrochen.

Während man im Vorjahresquartal noch die 4 Milliarden knackte, so ging es jetzt auf 838 Millionen Euro runter, ein ähnlicher Absturz wie bei Audi. Die Probleme bei BMW sind ebenfalls vielfältig, seien es die Bremsen oder die Nachfrage in China.

Doch vor allem in China tut sich BMW gerade schwer, denn es ging 30 Prozent runter, dieser Markt ist für die Automobilbranche zur Herausforderung geworden.

BMW: Elektroautos legen kräftig zu

Die Ironie ist, dass BMW ausgerechnet den Elektroautos viel zu verdanken hat, denn dieser Bereich ist um 10 Prozent gewachsen und der Anteil der Elektroautos liegt bei BWM mittlerweile bei fast 20 Prozent. BMW wirbt daher mittlerweile mit einem „Hochlauf der E-Mobilität“ und betont, dass es ab 2025 so richtig losgeht.

Bmw Neue Klasse Header

Neuer BMW i3 und BMW iX3 als Konzept

Bisher nutzen die Elektroautos nämlich eine Mischplattform, die eigentlich mal für Verbrenner ausgelegt war, doch nächstes Jahr startet die „Neue Klasse“ und wir bekommen zwei vollwertige Elektroautos mit dem elektrischen 3er und neuen iX3.

Im vierten Quartal rechnet BMW wieder mit einem „stärkeren Ergebnis“, so Oliver Zipse. Nach den „außergewöhnlichen Belastungen in Q3 geht (der) Blick nach vorne“. Leicht werden die nächsten Monate aber nicht, auch nicht für BMW, denn die spannende Frage ist jetzt, ob die Kunden diese „Neue Klasse“ aufnehmen.

The New Volkswagen Id.3

Fahrzeugzulassungen im Oktober 2024 – Elektrofahrzeuge schwächeln

Im Oktober 2024 wurden insgesamt 231.992 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen, was im Vergleich zum Vorjahresmonat einer Steigerung von 6,0 %…

5. November 2024 | Jetzt lesen →

  1. uwe Meier 👋
    sagt am

    die 20% sind doch auch nur weil deutlich weniger Verbrenner die Fabriken verlassen wegen der tollen Conti Bremse. Klar das der Anteil von 100 dann bei den E Autos steigt.

    Antworten
  2. Thomas H. 🏅
    sagt am

    BMW. Das waren doch die mit dem Abo für die Sitzheizung, oder? Och, nööö, lass mal.

    Antworten
  3. Kev ☀️
    sagt am

    BMW geht heute 5% an der Börse nach unten, Tesla steigt um 14%. Woran das wohl liegen mag?

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Kev ⇡

      US-Wahlen

      Antworten
    2. Kurt 🔅
      sagt am zu Kev ⇡

      Trump hat gewonnen, natürlich steigen Teslas Zahlen. Trump der gegen E mobilität ist wird von Musk als seinen gröẞten Unterstützer glorifiziert. Paradox aber USA

      Antworten
  4. Hans 🍀
    sagt am

    Liegen die Zahlen für die einzelnen Sparten vor?
    Die haben bestimmt kein Gewinn mit der E-Karre erwirtschaftet.
    Es soll den Hass auf E-Autos begrenzen.

    Antworten
  5. bios 👋
    sagt am

    „Ausgerechnet BMW, die sich zum Start der Elektromobilität nicht klar positionieren wollten“
    Was genau soll das bedeuten? BMW war einer der ersten traditionellen Hersteller, der sich nach dem Tesla Roadster und vor allem nach dem Launch des Model S 2012 aktiv für die Elektromobilität eingesetzt hat. Anders als VW oder Mercedes, die später lediglich bestehende Modelle mit Elektromotoren ausstatteten, hat BMW mit dem i3 ein völlig neues Konzept entwickelt, das Form, Gewicht und Material neu dachte. Zwar wurde das Design des i3 nicht von allen angenommen, aber BMW hat damit Pionierarbeit geleistet, selbst wenn die aktuellen Modelle wieder konventioneller aussehen.

    Antworten
    1. Thomas 💎
      sagt am zu bios ⇡

      Es war nicht nur ein Problem des Designs, sondern vor allem des Preises und der Reichweite.
      Ich konnte den i3 2014 zur Probe fahren. Das Design hat mir übrigens sehr gefallen. Aber eine reale Autobahnreichweite von 150km zum Preis eines 5er (520D in der Basis), da habe ich mich dann doch für einen gut ausgestatteten 420D zum selben Preis entschieden. War ein No-Brainer.

      Antworten
      1. Davee 🏆
        sagt am zu Thomas ⇡

        Das hat sich leider bis heute nicht wirklich geändert. Klar haben wir mehr Reichweite insgesamt, dafür sind die Autos aber noch teurer geworden.
        Der „Letzte“ i3 hatte aber auch wesentlich mehr Reichweite.

        Antworten
  6. Hans Wurst 🍀
    sagt am

    Roooooooobert, wo bist du?

    Antworten
    1. Robin 🎖
      sagt am zu Hans Wurst ⇡

      Haha selber Gedanke #achrobert

      Antworten
  7. Davee 🏆
    sagt am

    Verstehe den Artikel nicht.
    Elektro -Autos retten BMW den Allerwertesten, weil man ’nur‘ noch 838 Millionen anstatt 4 Milliarden GEWINN macht??
    Sicherlich nicht die tollste Entwicklung, aber BMW geht es dadurch nicht schlechter. Hier geht es um GEWINN! Der Zusammenhang zu einem möglichen Einbruch des Umsatzes wird hier überhaupt nicht thematisiert!

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Davee ⇡

      Das starke Wachstum dieser Antriebstechnologie gleicht den teilweise starken Einbruch der Verbrenner in einigen Märkten aus, das ist damit gemeint.

      Antworten
      1. Manfred 🪴
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Das geben die Zahlen aus dem Geschäfts-/Quartalsbericht aber gerade nicht (!) her.

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Manfred ⇡

          Du kannst dir aber denken, dass die Lage schlimmer aussehen würde, wenn die Elektroautos auch so stark eingebrochen wären? Oder bis heute nicht mit 20 Prozent existieren würden? Was geben die Zahlen deiner Meinung nach denn sonst her?

          Antworten

