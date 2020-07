BMW iX1 und BMW i5 offiziell bestätigt

BMW hat heute offiziell bestätigt, dass man den X1 und 5er in Zukunft auch als rein elektrische Version anbieten möchte. Sollte man sich hier bei der Namensgebung treu bleiben, dann rechnen wir mit einem BMW iX1 und einem BMW i5.

Diese Annahme basiert unter anderem darauf, dass der BMW iX3 ein elektrischer BMW X3 ist und der BMW i4 wohl auf dem 4er Coupé basiert. Bei der E-Version muss man bei BMW eigentlich nur ein i vor den Benziner packen.

Modelle mit E-Plattform wird es bei BMW vermutlich so schnell nicht geben, denn man hat noch keine eigene E-Plattform und will ein Modell immer in vier Versionen (Benziner, Diesel, Hybrid und Elektrisch) anbieten. Nur beim elektrischen 3er BMW ist noch offen, wie man ihn nennen wird, da es bereits den BMW i3 gibt.

BMW plant 12-13 Elektroautos bis 2023

BMW hat allerdings noch nicht verraten, wann wir einen BMW iX1 und BMW i5 sehen werden, aber ich würde beim BMW iX1 frühestens auf 2021 und beim BMW i5 eher auf 2022 tippen. 2021 startet immerhin erst der BMW i4 und da wir noch kein Konzept gesehen haben, wird der BMW i5 wohl nicht 2021 kommen.

BMW möchte bis 2023 insgesamt 25 elektrifizierte Modelle im Portfolio haben, davon soll die Hälfte komplett elektrisch sein. Das macht also 12 bis 13 reine E-Modelle. Den BMW i3 kennen wir seit Jahren, den MINI Cooper SE auch, dazu kommen der BMW iX3, BMW i4, BMW iNEXT und der elektrische 7er.

Macht mit diesen beiden Modellen und einem elektrischen 3er BMW insgesamt 9 Elektroautos, die BMW bisher bestätigt hat. Der BMW Vision M NEXT wurde wohl eingestellt, da fehlen also noch 3-4 Elektroautos, die BMW in den kommenden drei Jahren auf den Markt bringen möchte. Mal schauen, welche das sein werden.

