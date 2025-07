BMW iX3: Das (vorläufige) Ende des Elektroautos

BMW nimmt ab sofort keine Bestellungen mehr an, wenn ihr Interesse an einem iX3 habt. Der SUV war eines der ersten Elektroautos von BMW (nach dem Neustart der i-Reihe) und ist durchaus in die Jahre gekommen. Doch das ist eine gute Nachricht.

Die Bestellbücher bei BMW sind bis „weit in das Jahr 2025“ voll, wie BMW auf Nachfrage mitteilte. Allerdings wird die Produktion in Q2 2025 enden, daher hat man sich dazu entschieden, dass jetzt nur noch Bestellungen abgearbeitet werden.

War es das mit dem BMW iX3? Nein, ganz im Gegenteil. Der SUV ist so wichtig für das Unternehmen, dass es einen Nachfolger geben wird und es eines der ersten Modelle mit der Neuen Klasse ist, der neuen Elektro-Plattform von BMW. Hier soll ab Ende 2025 „ein segmentadäquates, vollelektrisches Angebot“ folgen, so BMW.

Heißt: Die Verbrennerbasis wird noch produziert, die Nachfrage ist gut, so gut, dass man sogar keine Aufträge mehr annimmt, und der Nachfolger kommt und wird dann eines der wichtigsten Elektroautos für die Zukunft von BMW. Der aktuelle BMW X3 wurde daher ohne i-Version vorgestellt, diese kennen wir bisher nur als Konzept.

-->