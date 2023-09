Neuer BMW i3: BMW erfindet sich bei Elektroautos komplett neu

Bei den drei deutschen Premiumherstellern stehen komplett neue Plattformen für Elektroautos an und BMW bringt mit der „Neuen Klasse“ sogar die erste Elektro-Plattform heraus, bisher setzt die Marke ja weiterhin auf eine Mischplattform.

Den Anfang wird ein komplett neuer BMW i3 (3er Limousine) machen, dicht gefolgt von einem neuen BMW iX3. Quasi die Gegenstücke zum Tesla Model 3 und Y. Und im Rahmen der IAA hat BMW eine neue Preview für die Neue Klasse präsentiert.

BMW Neue Klasse: 25 Prozent effizienter

Der BMW Vision Neue Klasse ist eine erste Vorschau auf die Zukunft der Marke und wir haben zwar noch keine konkreten Zahlen für euch, aber BMW spricht von 30 Prozent Steigerung bei der Ladegeschwindigkeit und einer 30 Prozent höheren Reichweite bei der neuen (mittlerweile schon sechsten) Generation von eDrive.

Insgesamt wurde die Effizienz somit um 25 Prozent gesteigert.

Nehmen wir also mal einen BMW i4, dann dürfte der BMW i3 ab 2025 mit über 250 kW laden (die Plattform unterstützt übrigens die 800 Volt-Technologie) und über 750 km Reichweite mitbringen. Jedenfalls in der Top-Version, nicht in der Basis.

BMW „erfindet sich neu“ heißt es in der Pressemitteilung.

Das Konzept hier ist natürlich noch nicht die Serienversion eines möglichen BWM i3 und BMW nennt das Elektroauto auch noch nicht so. Doch wir kommen diesem mit jedem Konzept näher, das Vision-Konzept der CES war doch noch sehr abstrakt.

Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die finalen Daten des BMW i3 am Ende wirklich aussehen, denn BMW baut gute Elektroautos und nutzt mit die beste Technik in meinen Augen, nur der Nachteil einer Mischplattform bleiben eben. Und noch ein Hinweis: Ja, es gibt einen BMW i3 als elektrischen 3er, aber nicht für Deutschland.

