BYD zeigt neues Elektroauto: Angriff auf Cupra Born und VW ID.3

BYD hat die e-Platform 3.0 weiterentwickelt und uns heute das finale Design für den BYD Seal 06 GT gezeigt, den wir seit einigen Wochen als Konzept kennen. Das Elektroauto soll auch nach Europa kommen, die Details dazu fehlen aber noch.

Wie übrigens auch die technischen Details, denn diese wird uns BYD erst am 30. August nennen, heute ging es bei der Ankündigung in China nur um den Namen und das Design. Technisch dürften die Details aber nah am neuen BYD Seal sein.

BYD wird mit diesem Elektroauto unter anderem den Cupra Born und VW ID.3, aber auch Modelle wie den MG4 angreifen. Und es wird auch eine Version mit ordentlich Leistung geben (der BYD Seal kommt als Limousine übrigens auf über 500 PS).

Optisch auf jeden Fall attraktiver, als das erste Konzept, das fand ich auch etwas drüber. Doch BYD ist bei uns in Europa preislich gar nicht so attraktiv, wie man das in China ist. Mal schauen, ob man VW ID.3 und Co. überhaupt unterbieten wird.