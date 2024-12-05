Dienste

ChatGPT erreicht neuen Meilenstein bei Nutzern

OpenAI konnte die Zahl der aktiven Nutzer seit dem Sommer deutlich steigern, denn während es im August noch 200 Millionen aktive Nutzer pro Woche waren, so kommt ChatGPT laut eigenen Angaben mittlerweile auf 300 Millionen pro Woche.

Über eine Milliarde Nachrichten werden am Tag an ChatGPT geschickt. Die Zahlen dürften im Dezember und Anfang 2025 sicher noch steigen, denn Apple wird mit iOS 18.2 den Dienst direkt in iOS integrieren und damit auch für Wachstum sorgen.

Damit dürfte ChatGPT der größte Anbieter in dieser Kategorie sein, wobei viele Unternehmen keine konkreten Zahlen nennen und einen „aktiven Nutzer“ auch oft anders definieren. Damit sich das für OpenAI lohnt, wird wohl Werbung kommen.

