Chip-Entwicklung: Lage zwischen USA und China verschärft sich

Die US-Regierung hat ein Auge auf TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) und kein Interesse, dass China zu sehr von neuen und mächtigen Chips, die unter anderem für KI-Aufgaben genutzt werden, profitiert. Das wohl bekannteste Beispiel ist, dass man TSMC untersagte, dass sie noch mit Huawei arbeiten dürfen.

Bei TSMC muss man sich an gewisse Vorgaben halten, denn man nutzt US-Patente und sie US-Regierung möchte technisch nicht, dass China aufholt. Doch China hat nach dem US-Embargo eine eigene Chip-Sparte aufgebaut, mit Huawei im Fokus. Und da wurde Anfang des Jahres berichtet, dass es recht große Fortschritte gibt.

USA: Keine guten Chips mehr für China

Das hat die US-Regierung mitbekommen und geht seit dem dagegen vor. Heute hat sich die Lage laut Reuters verschärft, denn TSMC darf keine „fortgeschrittenen Chips“ mehr an China liefern. Fortgeschrittene Chips fokussieren sich auf KI und werden im 7 nm-Verfahren (oder besser) gefertigt. Ab sofort ist damit Schluss.

Grund ist, dass TSMC in einem KI-Chip von Huawei die eigene Technik entdeckt und das Handelsministerium der Vereinigten Staaten darauf reagiert hat. TSMC darf jetzt also zum Beispiel nicht mehr Sophgo beliefern, auch wenn die vor ein paar Wochen betont haben, dass sie nicht (unerlaubt) Technik an Huawei liefern.