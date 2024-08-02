Cupra sorgt für starkes Wachstum bei Seat

Cupra blickt auf das beste erste Halbjahr in der Geschichte der Marke und feierte einen Rekord mit 125.700 ausgelieferten Autos. Und mit einem Wachstum von 17,2 Prozent liegt die Marke sogar über dem Wachstum der Seat S.A. (13,8 Prozent).

Insgesamt wurden 297.400 Fahrzeuge ausgeliefert, falls das Wachstum von Cupra also anhält, dann liegt der Anteil innerhalb der Seat S.A. bald bei 50 Prozent. Meine Vermutung war daher vor ein paar Jahren, dass die Volkswagen AG nach und nach Seat auslaufen lässt, doch Seat selbst hat sich in diesem Jahr ebenfalls gut erholt.

Cupra Formentor bleibt das Zugpferd

Für den Erfolg sind vor allem die PHEV-Fahrzeuge beider Marken verantwortlich, die elektrifizierten Modelle (nicht reine Elektroautos, auch Hybride) kamen auf 36,1 Prozent Wachstum im ersten Halbjahr. Zugpferd bleibt der Cupra Formentor mit 61.700 ausgelieferten Einheiten, der weiter das erfolgreichste Auto der Marken ist.

Interessant finde ich, dass sich vor allem Seat selbst gut erholt und derzeit auf 11,4 Prozent Wachstum in diesem Jahr blickt. Das sah vor einem Jahr noch anders aus und die Zukunft von Seat ist zwar weiterhin Cupra (weil auch die Gewinnmarge mit einem anderen Logo besser ist), aber auch bei Seat plant man jetzt ein Elektroauto.

2022 und 2023 sah es fast so aus, als ob man Seat mit Verbrennern auslaufen lässt und die Marke anderweitig nutzt, aber der aktuelle Erfolg könnte sie gerettet haben.

Das zweite Halbjahr dürfte übrigens ähnlich erfolgreich weitergehen, denn der Formentor wurde neu aufgelegt, mit dem Tavascan steht ein E-SUV von Cupra an und der Born kommt als VZ-Version (und auch bald als Facelift), das dürfte reichen.