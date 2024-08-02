Mobilität

Cupra sorgt für starkes Wachstum bei Seat

Autor-Bild
Von
|
Cupra Licht Tavscan Header

Cupra blickt auf das beste erste Halbjahr in der Geschichte der Marke und feierte einen Rekord mit 125.700 ausgelieferten Autos. Und mit einem Wachstum von 17,2 Prozent liegt die Marke sogar über dem Wachstum der Seat S.A. (13,8 Prozent).

Insgesamt wurden 297.400 Fahrzeuge ausgeliefert, falls das Wachstum von Cupra also anhält, dann liegt der Anteil innerhalb der Seat S.A. bald bei 50 Prozent. Meine Vermutung war daher vor ein paar Jahren, dass die Volkswagen AG nach und nach Seat auslaufen lässt, doch Seat selbst hat sich in diesem Jahr ebenfalls gut erholt.

Cupra Formentor bleibt das Zugpferd

Für den Erfolg sind vor allem die PHEV-Fahrzeuge beider Marken verantwortlich, die elektrifizierten Modelle (nicht reine Elektroautos, auch Hybride) kamen auf 36,1 Prozent Wachstum im ersten Halbjahr. Zugpferd bleibt der Cupra Formentor mit 61.700 ausgelieferten Einheiten, der weiter das erfolgreichste Auto der Marken ist.

Interessant finde ich, dass sich vor allem Seat selbst gut erholt und derzeit auf 11,4 Prozent Wachstum in diesem Jahr blickt. Das sah vor einem Jahr noch anders aus und die Zukunft von Seat ist zwar weiterhin Cupra (weil auch die Gewinnmarge mit einem anderen Logo besser ist), aber auch bei Seat plant man jetzt ein Elektroauto.

2022 und 2023 sah es fast so aus, als ob man Seat mit Verbrennern auslaufen lässt und die Marke anderweitig nutzt, aber der aktuelle Erfolg könnte sie gerettet haben.

Das zweite Halbjahr dürfte übrigens ähnlich erfolgreich weitergehen, denn der Formentor wurde neu aufgelegt, mit dem Tavascan steht ein E-SUV von Cupra an und der Born kommt als VZ-Version (und auch bald als Facelift), das dürfte reichen.

Vw Id3 Gtx Detail

Volkswagen: „Es geht um Kosten, Kosten, Kosten“

Volkswagen blickt laut Oliver Blume auf ein „solides Ergebnis“ im ersten Halbjahr 2024, aber in einem Gespräch mit Analysten hat…

1. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Edeka
EDEKA stellt Genuss+ Programm ein
in Handel
Flugzeug
EU-Verbraucherschutz: Online-Reisebüros verbessern Information und Erstattung
in Dienste
Digitaler Türspion: Gericht untersagt Nutzung trotz Sehbehinderung
in Smart Home
ERGO setzt auf visuelle Schadenserkennung per App
in Mobilität
EnBW erweitert Schnellladenetz am REWE-Center in Braunschweig
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony hält an Live-Serive-Spielen trotz Kritik fest
in Gaming
Home Assistant Green: Das Profi-Smart-Home für Einsteiger hat mich überzeugt
in Smart Home
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
in Mobilität
Computer Online Internet Pc
CCC kritisiert geplantes Sicherheitspaket des Innenministers
in Dienste
Der erste „Xbox-Handheld“ hat einen Preis und ein Datum
in Gaming