Cupra zeigt heute ein ganz neues Auto

Es fing mit dem Cupra Formentor als erstes (eigenes) Auto der ehemaligen Marke von Seat an und mittlerweile gibt es den Born und Tavascan. Doch auch bei den Verbrennern ist bei Cupra noch nicht Schluss, denn da steht ein neuer SUV an.

Vor über zwei Jahren bestätigte man, dass wir einen Cupra Terramar bekommen, der sich wohl in etwa mit einem Audi Q3 vergleichen lassen kann. Heute um 12:15 Uhr folgt die offizielle Ankündigung, den Livestream dazu findet ihr weiter unten.

Cupra Terramar 2024

Der Cupra Terramar kommt genau zur richtigen Zeit, denn in einigen Märkten ist die Nachfrage nach Elektroautos etwas eingebrochen. Doch er wird als Plug-In-Hybrid angeboten und es wird laut Cupra dann auch der letzte Verbrenner der Marke sein.

Ich bin mal gespannt, wie sich der Cupra Terramar im Vergleich zum Bestseller der Marke (Cupra Formentor) und neuen SUV (Cupra Tavascan) einordnen wird. Falls der Preis stimmt, dann könnte dieses Modell durchaus erfolgreich für Cupra sein.

  Betze
    Zu dem Preis wird das ein Rohrkrepierer. Viel zu teuer im Vergleich zur peergroup.

