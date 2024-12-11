Gaming

Cyberpunk 2077: Das große Update bringt auch eine Überraschung mit

Cyberpunk 2077 V Header

CD Project Red hat diese Woche überraschend ein größeres Update für Cyberpunk 2077 vorgestellt, welches viel mehr Möglichkeiten beim Charakter und bei Autos mitbringt und Johnny Silverhand kann euch auch als Beifahrer im Spiel begleiten.

Leider fehlten wie erwartet ein New Game+, was sich viele wünschen, und auch ein Update für die PS5 Pro blieb hier aus. Das haben die Entwickler im Vorfeld schon betont, aber ich hatte ehrlich gesagt dennoch die Hoffnung. Doch es gab mehr.

Die Überraschung ist nämlich, dass CD Project Red quasi kaum am Update für das Spiel beteiligt war, es stammt aus der Feder von Virtuos Studios. Dieses Studio ist auf Outsourcing-Auftragsarbeiten spezialisiert und leistet hier oft sehr gute Arbeit.

Cyberpunk 2077: Kommen weitere Updates?

CD Project Red betonte vor ein paar Monaten, dass quasi keiner mehr am Spiel im Team selbst arbeitet und der Nachfolger im Fokus ist. Daher kam ein so großes Update auch überraschend, aber damit haben wir jetzt eine gute Erklärung dafür.

Bis zum Nachfolger von Cyberpunk 2077 wird es jetzt viele Jahre dauern und ich habe durch diesen Schritt die Hoffnung, dass das Hauptspiel durch diesen Schritt weiter gepflegt und aktualisiert wird. Vielleicht wollte man mit diesen Neuerungen zunächst Virtuos Studios testen und hat weitere Neuerungen für das Spiel geplant.

Ein New Game+ und eine Version für die PS5 Pro wären also möglich, vielleicht auch noch mehr, denn CD Project Red kann sich jetzt in Ruhe auf das neue Spiel fokussieren und Virtuos Studios sorgt dafür, dass Cyberpunk 2077 aktuell bleibt.

