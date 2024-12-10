Nintendo Switch 2 soll nagelneue SD-Karten unterstützen

Nintendo wird uns in den kommenden 111 Tagen irgendwann eine neue Konsole für 2025 zeigen und während die Gerüchteküche brodelt, so verrät Nintendo selbst nur kleine Details. Doch es gibt mal wieder eine aktuelle Meldung rund um die Switch 2.

Wie man hört, soll Nintendo wieder einen Speicherkartenslot verbaut haben und es werden die ganz neuen SD-Karten von Samsung unterstützt, die erst im Frühjahr vorgestellt wurden. Diese microSD-Karten unterstützen SD Express-Schnittstelle.

Es gibt also eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 800 MB/s und das wäre schon ein deutliches Upgrade im Vergleich zur Nintendo Switch. Im Sommer gab es sogar mal Spekulationen, dass Nintendo und Samsung hier zusammengearbeitet haben.