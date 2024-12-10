Gaming

Nintendo Switch 2 soll nagelneue SD-Karten unterstützen

Autor-Bild
Von
|
Nintendo Switch 2017 Header

Nintendo wird uns in den kommenden 111 Tagen irgendwann eine neue Konsole für 2025 zeigen und während die Gerüchteküche brodelt, so verrät Nintendo selbst nur kleine Details. Doch es gibt mal wieder eine aktuelle Meldung rund um die Switch 2.

Wie man hört, soll Nintendo wieder einen Speicherkartenslot verbaut haben und es werden die ganz neuen SD-Karten von Samsung unterstützt, die erst im Frühjahr vorgestellt wurden. Diese microSD-Karten unterstützen SD Express-Schnittstelle.

Es gibt also eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 800 MB/s und das wäre schon ein deutliches Upgrade im Vergleich zur Nintendo Switch. Im Sommer gab es sogar mal Spekulationen, dass Nintendo und Samsung hier zusammengearbeitet haben.

Nintendo Kirby Header

Nintendo plant neuen Kirby-Klassiker für die Switch

Der Erfolg der Nintendo Switch beruht auf drei Säulen. Das Konzept der Konsole ist bei den Kunden sehr beliebt, das…

9. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Nintendo Switch 2 soll nagelneue SD-Karten unterstützen
Weitere Neuigkeiten
iPhone 18 (Pro): Apple plant optische Änderung auf der Frontseite
in Smartphones
Apple iOS 26 wird verteilt: Das müsst ihr wissen
in Firmware und OS | Update
Cupra zeigt den neuen Innenraum der Zukunft
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Spotify optimiert das kostenlose Abo
in Dienste
Ps5 Pro Playstation Detail Header
Das leistet angeblich die PlayStation 6
in Gaming
Consorsbank
Consorsbank zahlt Girokonto-Neukunden bis zu 200 Euro Prämie
in Fintech
Neuer Nissan Micra hat einen offiziellen Preis
in Mobilität
Vodafone
Vodafone startet Danke-Deal für Internet-Bestandskunden
in Vodafone
Apple darf zufrieden sein: iPhone 17 kommt besser als iPhone 16 an
in Smartphones
Spider Man 2 Venom
Marvel: Neue Details zu zwei PlayStation-Spielen
in News