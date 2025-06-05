Gaming

Cyberpunk 2077 hat eine Zukunft: Neue Inhalte deuten sich an

Cyberpunk 2077 gilt eigentlich seit letztem Sommer als abgeschlossen und CD Project Red hat die Vorproduktion von Cyberpunk 2 eingeleitet. Das gilt aber wohl nur für das ursprüngliche Entwicklerteam, denn das Spiel steht weiterhin im Fokus.

Heute startet das Spiel nicht nur auf der Nintendo Switch 2, es gab Ende letzten Jahres auch ein überraschendes Update. Dieses wurde jedoch von Virtuos Studios realisiert, CD Project Red hat Cyberpunk 2077 also ausgelagert. Das hat man aber wohl nicht einfach nur für ein Update getan, es könnte noch viel mehr kommen.

Cyberpunk 2077: Neue DLCs deuten sich an

Ein Entwickler von Virtuos merkt in seinem LinkedIn-Eintrag an, dass er dabei hilft, dass Nebenmissionen bei „kommenden DLCs“ rund laufen. Und er arbeitet erst seit April 2025 an Cyberpunk 2077, damit sind definitiv keine alten Projekte gemeint.

CD Project Red selbst hat weitere DLCs ausgeschlossen. Es waren mehrere in Planung, aber am Ende rückte der Fokus auf das Spiel und Phantom Liberty bleibt das einzige DLC der Entwickler selbst. Mit einem DLC dieser Größe würde ich auch nicht mehr rechnen, aber kommen kleinere (vielleicht kostenlose) Erweiterungen?

Der Nachfolger dürfte noch einige Jahre in der Zukunft liegen, vorher kommt erst noch The Witcher 4, ich rechne sogar eher gegen 2030 mit Cyberpunk 2. Mit ein paar neuen Inhalten von Virtuos könnte man das Spiel also noch am Leben halten.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Virtuos nur für ein Update beauftragt hat, da steckt mehr dahinter. Es gibt auch noch viele Fan-Wünsche, wie New Game+, Support für die PS5 Pro und mehr, auch das könnte der Drittanbieter umsetzen.

    Pawel Sasko, Game Director bei CDPR, hat mittlerweile bestätigt, dass Update 2.3 für Cyberpunk 2077 kommen wird und man schon eine Weile daran arbeitet. Einen Termin gibt es auch schon: 26. Juni.

    Einen DLC der Größe von Phantom Liberty schließt Gamestar im Übrigen aus, weil CDPR bei so etwas von Expansion und nicht DLC spricht. DLC im Kontext von Cyberpunk dürfte also tatsächlich kleinere Inhalte und Kosmetikverbesserungen bedeuten.

