Dacia zieht in diesem Jahr wohl an Tesla vorbei

Tesla ist letztes Jahr etwas gelungen, womit wohl kaum einer gerechnet hat, denn das Model Y war das meistverkaufte Auto (nicht nur Elektroauto) der Welt. Auch in Europa konnte sich der Elektro-SUV vor Marken wie Dacia und VW positionieren.

In diesem Jahr holt sich aber wohl Dacia die Krone, denn wenn Tesla kein Wunder im Dezember gelingt, dann wird der Sandero das meistverkaufte Auto in Europa in diesem Jahr. Und mit einem Wunder ist bei Tesla jetzt auch nicht mehr zu rechnen.

Neues Tesla Model Y kommt Anfang 2025

Beim Tesla Model Y steht direkt Anfang 2025 eine neue Version an, das wissen die Kunden, und Tesla hat jetzt auch keine besonders attraktiven Aktionen gestartet. Es gibt nur ein Jahr kostenloses Laden am Supercharger, das war es aber auch schon.

Mal schauen, wie das dann 2025 aussieht, wenn Tesla eine neue Version bringt und wir vielleicht auch eine noch günstigere Basis des Model Y sehen. Vor allem eine günstigere Basisversion würde das Tesla Model Y schnell nach vorne katapultieren.

