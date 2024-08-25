Das neue Apple iPhone wirft eine Frage auf

Smartphones

Apple dürfte im Laufe der kommenden Woche die Einladungen für das Apple Event am 10. September verschicken und informiert so langsam auch die Mitarbeiter. Laut Mark Gurman gibt es ein Meeting am 12. bzw. 13. September in den Apple Store.

Das ist zwar ungewöhnlich, weil diese Meetings laut des Bloomberg-Journalisten in der Regel am Sonntag nach dem Event stattfinden, aber Apple hat viele Produkte geplant und es wäre möglich, dass zum Beispiel die neuen AirPods 4 direkt starten.

Apple iPhone 16 (Pro) mit klarem Fokus

Doch das iPhone ist und bleibt das wichtigste Produkt des Unternehmens und so beginnt auch schon hier das Training für das Weihnachtsgeschäft. Mark Gurman schreibt, dass die Apple Intelligence das neue „Hauptfeature“ in diesem Jahr ist.

Wer diese nutzen möchte, der muss sich ein iPhone 16 oder iPhone 16 Pro kaufen, bei den älteren iPhones bekommt nur das iPhone 15 Pro die neue KI. Das macht das iPhone 15 zum schlechtesten iPhone-Deal bisher, aber das ist ein anderes Thema.

Apple Intelligence und die EU-Frage

Was ich viel spannender finde, ist die Frage der Apple Intelligence in der EU. Wenn die Apple Stores mit Werbung für die Apple Intelligence voll sind und Mitarbeiter dafür werben sollen, was werden dann Mitarbeiter in den EU-Stores dazu sagen?

Wie reagieren diese, wenn danach zahlreiche Kunden kommen und fragen, warum die Apple Intelligence nicht in Deutschland oder Frankreich läuft? Oder war das am Ende doch nur ein Bluff von Apple? Kommt die Apple Intelligence doch für alle?

Apple Intelligence Icon Header

Man kann sie mittlerweile immerhin über Umwege in iOS 18.1 bei uns aktivieren und ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple nach der großen KI-Offensive von Google, Samsung und Co. darauf verzichtet, da das ein wichtiges Verkaufsargument ist.

Auf der anderen Seite ist der aktuelle Stand der Apple Intelligence durchaus noch überschaubar und sicher kein Kaufanreiz, da fehlen noch viele Funktionen. Sie soll auch erst im Frühjahr 2025 als finale Version kommen, es ist also noch etwas Zeit.

Ted Lasso Apple Tv

Ted Lasso Staffel 4 kommt: Das unerwartete Comeback bei Apple TV+

Eigentlich sollte Ted Lasso mit der 3. Staffel letztes Jahr enden und wir bekamen ein in meinen Augen echt gelungenes…

25. August 2024 | Jetzt lesen →

  1. nomadd 👋
    sagt am

    „Das macht das iPhone 15 zum schlechtesten iPhone-Deal bisher, aber das ist ein anderes Thema.“
    Ich bin glücklich, weil ich Null Interesse für AI habe. Weitere Verdummung der Menschen. Nein, Danke!

    Antworten
    1. Cress 🌀
      sagt am zu nomadd ⇡

      Ist halt komplett Quatsch und damit stellst du dich weiter selber hinten an.

      Antworten
  2. Michael 🏅
    sagt am

    Ich nutze weiterhin mein 12er bis es keine Updates mehr bekommt. Es macht was es soll. Die Jagd nach dem neustem iPhone… neeee mache ich nicht mehr.

    Die Apple AI, berührt mich noch nicht sooo sehr, auch wenn ich das Thema spannend finde, wo die Reise hingeht.

    Antworten

