Events

Das Apple Event hat ein (inoffizielles) Datum

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Apple Event September 2021 Header

Apple wird die Medien kommende Woche mit hoher Wahrscheinlichkeit zum großen Apple Event im September einladen und Mark Gurman hat diese Woche bekräftigt, was er schon angedeutet hat. Das Apple Event findet am 10. September statt.

Das bedeutet, dass die Einladungen bereits am kommenden Dienstag (27. August) verschickt werden, da Apple bei diesem Event gerne zwei Wochen vorher die PR-Abteilung anlaufen lässt. Es bleibt das wichtigste Event für Apple in jedem Jahr.

Apple Event: Das werden wir sehen

Warum? Weil das iPhone das mit Abstand wichtigste Produkt bleibt, von dem auch andere Produkte und Dienste abhängig sind. Neben neuen iPhones plant Apple laut Quelle auch neue Watches und wir bekommen in diesem Jahr wieder neue AirPods:

  • Apple iPhone 16 und iPhone 16 Plus
  • Apple iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch Ultra 3
  • Apple AirPods 4 in zwei Versionen
  • Apple AirPods Max 2 mit USB C

Marktstart der neuen Produkte dürfte damit der 20. September sein, wobei es in der heutigen Zeit auch normal ist, dass das ein oder andere Produkt oder die ein oder andere Version etwas später kommt. Und ein Produkt ist noch nicht sicher.

Die Apple AirPods Max 2 habe ich auf diese Liste gepackt, denn die deuten sich noch nicht ganz sicher für das Apple Event an. Was aber auch daran liegen könnte, dass es nur USB C und nicht mehr gibt, vielleicht werden sie gar nicht erwähnt.

Apple Iphone 16 Pro Gold Titan

Apple iPhone 16 (Pro): Das sind alle Kamera-Details

Wir bewegen uns so langsam aber sicher auf September zu und Apple könnte die nächste Woche zum Event einladen, welches…

23. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Torsten 👋
    sagt am

    Datum falsch, Preise falsch der ganze Artikel strotzt nur so vor Fehlern

    Antworten
  2. Mr_Ananas 🪴
    sagt am

    Ich hoffe nur auf ein neues AppleTV mit deutlich mehr Spieleleistung.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Events / Das Apple Event hat ein (inoffizielles) Datum
Weitere Neuigkeiten
Mafia Old Country
Mein Tipp der Woche: Mafia: The Old Country
in Gaming
backFlip 35/2025: Volkswagen Bank mit „Zinsturbo“
in backFlip
Podcast
Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten
in News
Allianz aktualisiert Bedingungen für Meine Allianz und Vorteilsprogramm
in Dienste
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität