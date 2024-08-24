Das Apple Event hat ein (inoffizielles) Datum

Apple wird die Medien kommende Woche mit hoher Wahrscheinlichkeit zum großen Apple Event im September einladen und Mark Gurman hat diese Woche bekräftigt, was er schon angedeutet hat. Das Apple Event findet am 10. September statt.

Das bedeutet, dass die Einladungen bereits am kommenden Dienstag (27. August) verschickt werden, da Apple bei diesem Event gerne zwei Wochen vorher die PR-Abteilung anlaufen lässt. Es bleibt das wichtigste Event für Apple in jedem Jahr.

Apple Event: Das werden wir sehen

Warum? Weil das iPhone das mit Abstand wichtigste Produkt bleibt, von dem auch andere Produkte und Dienste abhängig sind. Neben neuen iPhones plant Apple laut Quelle auch neue Watches und wir bekommen in diesem Jahr wieder neue AirPods:

Apple iPhone 16 und iPhone 16 Plus

Apple iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra 3

Apple AirPods 4 in zwei Versionen

Apple AirPods Max 2 mit USB C

Marktstart der neuen Produkte dürfte damit der 20. September sein, wobei es in der heutigen Zeit auch normal ist, dass das ein oder andere Produkt oder die ein oder andere Version etwas später kommt. Und ein Produkt ist noch nicht sicher.

Die Apple AirPods Max 2 habe ich auf diese Liste gepackt, denn die deuten sich noch nicht ganz sicher für das Apple Event an. Was aber auch daran liegen könnte, dass es nur USB C und nicht mehr gibt, vielleicht werden sie gar nicht erwähnt.