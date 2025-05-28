Gaming

Das neue Pokémon-Spiel hat ein finales Datum

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Pokemon Switch Spiel Neu 2025

Nintendo füllt kurz vor der großen Direct in ein paar Tagen schon eine Lücke für das zweite Halbjahr der Switch und Switch 2, denn Pokémon Legends Z-A erscheint am 16. Oktober 2025. Das Spiel wird zeitgleich für beide Konsolen veröffentlicht.

Für den Launch-Zeitraum der Nintendo Switch 2 gibt es also kein Pokémon mit einer neuen Generation, aber es gibt wieder ein neues Pokémon-Spiel, das gab es letztes Jahr nicht. Ich hoffe, man hat diese Zeit für deutlich mehr Qualitä genutzt.

Nintendo Switch Alle Modelle

Nintendo Switch bekommt Update: Das steckt in Version 20.1

Nintendo spendiert der alten Switch kurz vor dem Launch der Switch 2 mal wieder ein Update, ab sofort steht Version…

28. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Robärt-Müffelt-Nach-FDP 🏅
    sagt am

    Sieht auch weiterhin gottlos hässlich aus

    Antworten
  2. Rainy 🏅
    sagt am

    mehr Qualität gibts leider bestimmt wieder nicht, Capcom oder Monolith Soft sollte da mal ein Spiel machen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Das neue Pokémon-Spiel hat ein finales Datum
Weitere Neuigkeiten
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News
Amazon Paket 2024 Header
Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt – Aktion verlängert!
in News | Update
Vw Golf Gti Volkswagen Header
KBA veröffentlicht Marktüberwachungsbericht 2024
in Mobilität
Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in Kommentar
Sim24
sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €
in Tarife
Tesla präsentiert neues Model Y Performance
in Mobilität