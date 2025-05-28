Das neue Pokémon-Spiel hat ein finales Datum

Nintendo füllt kurz vor der großen Direct in ein paar Tagen schon eine Lücke für das zweite Halbjahr der Switch und Switch 2, denn Pokémon Legends Z-A erscheint am 16. Oktober 2025. Das Spiel wird zeitgleich für beide Konsolen veröffentlicht.

Für den Launch-Zeitraum der Nintendo Switch 2 gibt es also kein Pokémon mit einer neuen Generation, aber es gibt wieder ein neues Pokémon-Spiel, das gab es letztes Jahr nicht. Ich hoffe, man hat diese Zeit für deutlich mehr Qualitä genutzt.