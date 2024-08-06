Das offizielle Ende des Google Chromecast

Google hat heute den Google TV Streamer vorgestellt und mittlerweile auch offiziell bestätigt, dass es das mit der Chromecast-Reihe war. Der Rest wird abverkauft und dann war es das endgültig, die Technologie habe sich „drastisch weiterentwickelt“.

Bei Google möchte man noch Updates für die Sicherheit liefern und beobachtet mögliche Fehler, aber erwartet nicht zu viel. Die Zukunft ist der Streamer, wobei ich davon ausgehe, dass da langfristig noch eine günstigere Version kommen dürfte.