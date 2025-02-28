News

Die Umwelt-Lüge? Apple-Produkte sind wohl nicht „CO₂ neutral"

Von
Apple blickt in Kalifornien auf eine Klage, denn einige Konsumenten sind der Meinung, dass der Zusatz „CO₂ neutral“, den Apple mittlerweile gerne bei einigen Produkten (wie der Apple Watch) nutzt, eine Lüge sei und die Kunden täuscht.

Wie Reuters berichtet, geben diese Kunden in der aktuellen Klage an, dass sie sich die Produkte von Apple nicht gekauft hätten, wenn sie gewusst hätten, dass die Produkte einen viel geringeren Einfluss auf die Umwelt haben, als Apple angibt.

Worum geht es im Detail? Die Produkte von Apple sind natürlich nicht „CO₂ neutral“, ich finde dieses Marketing allgemein grenzwertig, denn Apple unterstützt Projekte, um CO₂, was bei der Produktion in China nun mal entsteht, zu kompensieren. Bei zwei Projekten soll keine „echte CO₂-Reduktion“ vor Ort entstehen, so die Klage.

Apple: Wir sind transparent genug

Die beiden Projekte (Chyulu Hills Project und Guinan Project) wären auch ohne das Einwirken von Apple diesen Weg gegangen, daher seien die „Behauptungen zur CO₂-Neutralität falsch und irreführend“. Apple sieht diese Sache allerdings anders.

Wir haben die Emissionen der Apple Watch drastisch um über 75 % gesenkt und investieren in erheblichem Umfang in naturbasierte Projekte, um Hunderttausende Tonnen Kohlenstoff aus der Luft zu entfernen. Wir informieren unsere Nutzer ausführlich und transparent über unsere Arbeit.

Das Thema Umweltschutz ist Apple sehr wichtig, wobei es mittlerweile auch etwas nachgelassen hat, vor zwei Jahren warb man hier noch aktiver mit „Mutter Natur“.

Ich finde es gut und wichtig, dass Apple hier aktiv ist, man ist aktiver als die meisten Konkurrenten auf dem Markt. Doch die Tatsache, dass „CO₂ neutral“ eben nur über solche Projekte möglich ist, zeigt auch, dass dieses Marketing doch eher kritisch gesehen werden darf. Viele Kunden wissen am Ende nicht, was das genau bedeutet.

In der EU wird sich dieses Thema aber wahrscheinlich bald erledigt haben, denn da geht man gegen das „Greenwashing“ von Produkten vor. Die neue Regelung soll ab 2026 kommen, mal schauen, ob Apple dann noch mit „CO₂ neutral“ werben darf.

Apple plant wohl bereits ein iPhone 17e für 2026

  1. Retro-Erich 🎖
    sagt am

    Orange Man wird’s schon richten und Apple abhängig von ihm.

    Antworten
    1. Max 🔱
      sagt am zu Retro-Erich ⇡

      Wenn es so weitergeht dann richtet er die USA eher zu nichte.

      Antworten
  2. TD 🪴
    sagt am

    Waass ein Multi Milliarden $ Unternehmen lügt!!!?? Das hätte ich nicht erwartet

    Antworten
    1. Max 🔱
      sagt am zu TD ⇡

      ich werde dort nie wieder einkaufen!!111

      Antworten
  3. Ginja 🍀
    sagt am

    Waaaas „co2 neutral“ und noch mehr Marketingsprüche sind eventuell gelogen?? Man hat als einzelner vielleicht überhaupt keinen Einfluss auf die co2 Werte?? Kommt ja überraschend……

    Antworten
  4. Hazz 💎
    sagt am

    Das Marketing von Apple fand ich dahingehend schon immer lächerlich. Apple betreibt greenwashing in Reinkultur.

    Antworten
  5. Newt 🎖
    sagt am

    Überschrift wohl und sind tauschen.

    Antworten
    1. Max 🔱
      sagt am zu Newt ⇡

      „Die Umwelt-Lüge? Apple-Produkte wohl sind nicht „CO₂ neutral““ – das macht doch keinen Sinn.

      Antworten
      1. Oliver Schwuchow ♾️
        sagt am zu Max ⇡

        Daher lassen wir eigentlich keine Kommentare mit Schreibfehlern zu und haben dafür extra ein Formular. Ich habe es bereits verbessert.

        Antworten
        1. Newt 🎖
          sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

          Wo ist das Formular? Ich sehe nur Daten, wie Email, zur Kontaktaufnahme und eine Eingabe für Tipps, die eventuell gut genug sind, um einen Post zu machen.

          Antworten
          1. Oliver Schwuchow ♾️
            sagt am zu Newt ⇡

            Direkt bei der Anzahl der Kommentare ist rechts ein „Fehler melden“ eingebaut.

            Antworten
            1. Newt 🎖
              sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

              Danke

              Antworten
      2. Newt 🎖
        sagt am zu Max ⇡

        So stand es vorher.

        Antworten

