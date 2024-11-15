Disney+ dürfte bald teurer werden: Höhere Preise ab 2025?

Disney blickt endlich zufrieden auf Disney+, der Dienst konnte nicht nur sehr gut wachsen (4,4 Millionen neue Abos im letzten Quartal), vor allem das relativ neue Abo mit Werbung läuft gut und über die Hälfte der neuen Nutzer buchen es.

In den USA liegt der Anteil der Nutzer mit Werbung sogar schon bei 37 Prozent und genau darauf liegt jetzt der Fokus, denn Disney macht jetzt endlich Gewinn mit den Streamingdiensten. Eine weitere Preiserhöhung dürfte auch schon bald kommen.

Disney+ wird wohl 2025 wieder teurer

Bob Iger, Chef von Disney, hat bestätigt, dass man „die Preise natürlich weiterhin entsprechend dem Wert erhöhen“ wird und man ist überzeugt, dass Disney viele „außergewöhnlichen Inhalte“ besitzt, sodass man „die Preise mit der Zeit sicherlich erhöhen“ kann. Disney hat die Preise bei Disney+ aber erst in diesem Jahr erhöht.

Aktuell konzentriert man sich auf zusätzliche Einnahmen für weitere Haushalte und ich gehe davon aus, dass die nächste Preiserhöhung irgendwann 2025 ansteht. Und passend dazu wird man schon bald das Abo bei Disney+ pausieren können.

Preis seit dem Start mehr als verdoppelt

Bei Disney+ gibt es derzeit drei Abo-Stufen und es geht bei 5,99 Euro mit Werbung los, ohne Werbung liegt man dann aber schon bei 9,99 Euro und für 4K zahlt man bereits 13,99 Euro (da ist dann auch Dolby Atmos dabei). Das sind schon heftige Preise, wenn man bedenkt, dass es zum Start die „volle Hütte“ für unter 6 Euro gab.

Streamingdienste sind in den letzten ein bis zwei Jahren teilweise sehr teuer für viele Nutzer geworden und um das auszugleichen, gehen die Anbieter den Weg der TV-Sender und verlangen ein paar Euro weniger, setzen dafür aber auf Werbung.

Und genau das funktioniert gerade, nicht nur bei Disney+ geht der Plan auf.

