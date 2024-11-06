Gaming

Nintendo wirbt mit dem „Switch-Faktor“

Super Mario Odyssey Nintendo Switch

Die Nachfrage nach der Nintendo Switch bricht zwar gerade ein und sie wird wohl doch nicht die erfolgreichste Konsole aller Zeiten, das bleibt die PlayStation 2, aber es ist dennoch ein Meilenstein für Nintendo und der Erfolg ist vollkommen verdient.

Nintendo hat mittlerweile die 146 Millionen Einheiten geknackt und der Erfolg der Switch brachte auch einen „Switch-Faktor“ mit, den man in den Geschäftszahlen gegenüber Investoren hervorgehoben hat. Diese Grafik ist durchaus interessant:

Nintendo Switch Spiele Erfolg

Viele Spiele-Reihen, die sonst eher klein bei Nintendo sind, wie Pikmin, Kirby oder Metroid (das bedeutet nicht, dass sie schlecht sind), haben sich in der Switch-Ära deutlich besser verkauft. Doch ich glaube, dass es nicht nur an der Switch lag.

Nintendo hat bei vielen Marken das beste Spiel der letzten Jahre entwickelt, für mich ist Odyssey eines der besten Super Mario-Spiele, Breath of the Wild ist eines der besten Zelda-Spiele und Kirby und das vergessene Land war auch richtig gut.

Es war eine Kombination aus dem Konzept der Switch, einem guten Lineup der Wii U, welches Nintendo einfach erneut verkauft hat, der Pandemie, aber auch richtig guten Spielen der hauseigenen Entwicklerstudios. Es gab übrigens auch sehr viele Drittanbieter, die mit ihren Spielen auf der Switch wesentlich erfolgreicher waren.

Doch der aktuelle Stand, so beeindruckend er auch ist, bringt auch ein Risiko mit, denn werden wir so eine Grafik in der Switch 2-Ära sehen? Falls die neue Konsole nicht ähnlich erfolgreich wird, dann werden viele Marken einen Absturz erleben.

Nintendo Switch 2017 Header

Nintendo nennt zwei offizielle Details zur Switch 2

Nintendo blickt auf eine sinkende Nachfrage der Switch und hat bereits bestätigt, dass wir bis Ende März 2025 einen Nachfolger…

6. November 2024 | Jetzt lesen →

