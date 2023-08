Ein „neues Kapitel für Call of Duty“ steht ab heute an

Activision wird heute das neue Call of Duty präsentieren, welches am 10. November erscheint und sich „Modern Warfare III“ nennt. Passend dazu trudeln so langsam die letzten Gerüchte ein, so kommt unter anderem auch Map-Voting wieder zurück.

Viele Fans könnten sich aber auch darüber freuen, dass alle 16 Maps des Originals von 2009 (Modern Warfare 2) für den neuen Teil überarbeitet wurden. Bisher ist noch unklar, ob es auch neue Maps gibt, aber laut Activision sei das neue Call of Duty als Vollpreistitel entwickelt worden, davon darf man also eigentlich ausgehen.

In einem ausführlichen Blogeintrag haben die Entwickler am gestrigen Abend dazu noch ein paar neue Details verraten, wie eine komplett neue Kampagne, das bisher größte Modern Warfare Zombies und mehr Bemühungen für ein faires Gameplay.

Call of Duty: Modern Warfare III sei „der nächste Blockbuster-Titel“ der Reihe und wird „ein neues Kapitel für Call of Duty“ einleiten. Die Ankündigung des neuen Titels dürfte gegen 19 Uhr erfolgen und direkt danach starten auch die Vorbestellungen.

Neuer Lenovo-Handheld verfolgt den Ansatz der Nintendo Switch In den letzten Monaten und Jahren sind viele neue Handhelds auf den Markt gekommen, denn Nintendo hat mit der Switch diese Kategorie neu belebt. Und wir wissen auch, dass Lenovo […]17. August 2023 JETZT LESEN →

-->