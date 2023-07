Elektroautos sind unbeliebt? Diese NDR-Umfrage erzeugt ein falsches Bild

In den letzten Tagen begegnet mir immer wieder eine Umfrage des NDR in meiner Timeline, denn sie wird gerne genutzt, um zu zeigen, dass Elektroautos unbeliebt sind. Würde man diese Umfrage für repräsentativ halten, würde das auch stimmen.

Die Umfrage hat ergeben, dass über die Hälfte der Menschen gegen ein Verbot von Verbrenner ab 2035 sind und allgemein spürt man die Abneigung bei Elektroautos. Sie sind zu teuer, man kommt nicht weit genug, das Ladenetz, man kennt das alles.

Elektroautos: Keine repräsentative Umfrage

Allerdings gibt der NDR selbst an, dass diese „nicht repräsentativ“ ist. Über 10.000 Teilnehmer sind zwar kein schlechter Wert für eine Umfrage, aber man kann hier nur eine Aussage treffen: Das Elektroauto ist in Norddeutschland eher unbeliebt.

Man kann nämlich nur an den Umfragen des NDR teilnehmen, wenn man in Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder in Hamburg wohnt. Wer sich für die Umfrage interessiert, findet hier die passende PDF-Datei.

Elektroautos: Im Süden deutlich erfolgreicher

Googelt aber mal „elektroautos verteilung deutschland“ und schaut euch die vielen Grafiken an. Elektroautos sind im Süden deutlich erfolgreicher. Ähnlich sieht es aus, wenn man sich dann noch die Verteilung der Ladesäulen in Deutschland anschaut.

Also nein, Elektroautos sind nicht grundsätzlich unbeliebt in Deutschland, es ist die am schnellsten wachsende Kategorie und letzten Monat waren Elektroautos auch beliebter als Diesel-Neufahrzeuge, aber in gewissen Regionen hinkt man hinterher.

Würde man so eine Umfrage im Süden machen, dann würde ein komplett anderes Bild der Lage entstehen, was dann aber natürlich auch nicht repräsentativ wäre. Ich finde die Umfrage im Norden übrigens gar nicht so schlimm, denn viele Punkte wie Preis und Reichweite werden in ein paar Jahren kein Problem mehr darstellen.

Und wer damit jetzt noch nicht leben kann, kauft eben kein Elektroauto. Man hat ja noch über ein Jahrzehnt Zeit, um sich die Entwicklung auf dem Markt anzuschauen.

