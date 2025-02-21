Ende des EQE: Mercedes plant elektrische E-Klasse

Mercedes plant mit der neuen S-Klasse eine vollelektrische Version, aber nicht nur der EQS steuert auf ein Ende zu, auch der EQE ist gescheitert. Ab 2027 steht die elektrische E-Klasse an, das hat Mercedes diese Woche ganz offiziell bestätigt.

Es soll eine Vorzeigelimousine für das Unternehmen werden, ein Statussymbol für eine Business-Limousine. Mercedes plant ein „ikonisches Design“ und Verbrenner und Elektroauto werden mehr oder weniger (anders als beim EQE) gleich aussehen.

Man verspricht mehr Komfort, mehr Luxus, mehr Platzangebot, bessere Systeme für pilotiertes Fahren, einen neuen Benchmark für Ruhe im Innenraum und „das nächste Level“ beim elektrischen Fahren. Mehr hat Mercedes noch nicht verraten.

Die Marke lässt aber die EQ-Reihe, das aktuelle Design und die Strategie ganz klar hinter sich und fokussiert sich derzeit stark auf ein neues Lineup. Mal schauen, ob der EQE jetzt überhaupt noch gepflegt wird, so richtig lohnen dürfte sich das nicht.