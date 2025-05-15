Es war ein Fehler: Max heißt wieder HBO Max

Bei Warner hat man bestätigt, dass die Umbenennung von HBO Max in Max ein Fehler war, denn HBO ist eine starke Marke, die zu gut funktioniert. Daher ändert man den Kurs und Max heißt wieder HBO Max. Man findet es auch selbst witzig:

In Deutschland wird uns HBO Max dann kommendes Jahr begrüßen, die Details zum Launch bei uns fehlen aber noch. Es wäre aber durchaus möglich, dass man nicht alle HBO-Serien in Deutschland zeigt und einige bei Partnern verbleiben.