Netflix mit Werbung: Das Abo ist ein großer Erfolg

Die Abos der Streamingdienste werden immer teurer und viele bieten daher eine günstige Option an, bei der man auf Qualität verzichten muss. Dazu gibt es dann noch Werbung, damit die Anbieter auch mit diesen Abos etwas Geld verdienen.

Netflix-Abo mit Werbung brummt

Bei Netflix lief das Abo mit Werbung am Anfang gar nicht gut, nahm dann aber an Fahrt auf und mittlerweile ist es ein voller Erfolg. 94 Millionen Netflix-Nutzer sind mit dem Abo mit Werbung im Monat unterwegs, die Zahl hat sich in nur einem Jahr mehr als verdoppelt. Und das Wachstum hält an, so Netflix in einem Statement.

Daher wird es bis Ende 2026 mehr Werbung und neue Werbeformate bei Netflix geben, der Fokus ist jetzt auf dieses Abo gewandert. Amy Reinhard, die sich um die Werbung bei Netflix kümmert, betont außerdem, dass die Abo-Nutzer mit Werbung zu den aktivsten gehören, sie verbringen über 40 Stunden/Monat mit dem Dienst.

Aktuell kostet das Basis-Abo mit Werbung noch 4,99 Euro in Deutschland, aber es ist davon auszugehen, dass dieser Preis bald angehoben wird. Netflix muss aber aufpassen, dass dieses Abo nicht unattraktiv wird, sonst springen die Nutzer ab. Ich gehe davon aus, dass man das also eher mit mehr Werbung ausgleichen wird.