Dienste

Netflix mit Werbung: Das Abo ist ein großer Erfolg

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Netflix Logo 2025 Neu

Die Abos der Streamingdienste werden immer teurer und viele bieten daher eine günstige Option an, bei der man auf Qualität verzichten muss. Dazu gibt es dann noch Werbung, damit die Anbieter auch mit diesen Abos etwas Geld verdienen.

Netflix-Abo mit Werbung brummt

Bei Netflix lief das Abo mit Werbung am Anfang gar nicht gut, nahm dann aber an Fahrt auf und mittlerweile ist es ein voller Erfolg. 94 Millionen Netflix-Nutzer sind mit dem Abo mit Werbung im Monat unterwegs, die Zahl hat sich in nur einem Jahr mehr als verdoppelt. Und das Wachstum hält an, so Netflix in einem Statement.

Daher wird es bis Ende 2026 mehr Werbung und neue Werbeformate bei Netflix geben, der Fokus ist jetzt auf dieses Abo gewandert. Amy Reinhard, die sich um die Werbung bei Netflix kümmert, betont außerdem, dass die Abo-Nutzer mit Werbung zu den aktivsten gehören, sie verbringen über 40 Stunden/Monat mit dem Dienst.

Aktuell kostet das Basis-Abo mit Werbung noch 4,99 Euro in Deutschland, aber es ist davon auszugehen, dass dieser Preis bald angehoben wird. Netflix muss aber aufpassen, dass dieses Abo nicht unattraktiv wird, sonst springen die Nutzer ab. Ich gehe davon aus, dass man das also eher mit mehr Werbung ausgleichen wird.

Youtube

YouTube: Google kündigt neue Art der Werbung an

Google hat diese Woche im Rahmen des 20. Jubiläums von YouTube ein kleines Event abgehalten und auf dem Brandcast 2025…

15. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Max 🔱
    sagt am

    Dann wird das Abo ja bald teurer.

    Antworten
  2. Kurt 🔅
    sagt am

    warum die Gier nach mehr?

    Antworten
    1. Max 🔱
      sagt am zu Kurt ⇡

      Weil man nie genug Geld haben kann.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Dienste / ...
Weitere Neuigkeiten
Geld Rente Wachsen Finanzen
BVR-Analyse zeigt Rekordlücke zwischen geplantem und tatsächlichem Sparen
in Fintech
REWE investiert fünf Millionen Euro in Elektroflotte und Ladeinfrastruktur
in Handel
Bahn Zug
Mehrheit der Bahnreisenden nutzt digitale Angebote
in Mobilität
Enbw
EnBW errichtet neue Schnellladeparks in NRW
in Mobilität
Norisbank
norisbank kündigt Wartungsarbeiten mit temporären Ausfällen an
in Fintech
Finanzamt Kassel testet automatische Steuerfestsetzung
in Dienste
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen feiert sich als „Vorreiter der Elektromobilität“
in Mobilität
Barbie wird Teil des Playmobil-Universums
in Gaming
Elektroauto-Zulassungen steigen um 38 % – Anteil bleibt unter 20 %
in Mobilität
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller
game Charts in Deutschland: Donkey Kong stürmt die Charts – und ein Klassiker kehrt zurück
in Gaming