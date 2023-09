Far Cry 7: Blockbuster soll im Herbst 2025 kommen

Wir haben schon im Sommer erfahren, dass Ubisoft an Far Cry 7 (keine große Überraschung) und weiteren Spielen der Reihe (eigentlich auch nicht) arbeitet. Es wird aber wohl noch eine ganze Weile dauern, bis der neue Blockbuster erscheint.

Laut Tom Henderson, der für gewöhnlich sehr gut bei solchen Dingen informiert ist, werden wir Far Cry 7 im Herbst 2025 sehen. Ubisoft nutzt die neue Snowdrop-Engine, die bereits bei Avatar zum Einsatz kommt. Es ist wohl eine nicht-lineare Geschichte, bei der ihr 24 Stunden in Echtzeit habt, um eure Familie zu retten.

Das erinnert mich direkt an die Serie 24, die damals ein großer Hype war, doch die Idee als Spiel finde ich gar nicht so schlecht. Es gibt aber natürlich auch Orte, an denen die Zeit kurz pausiert wird, damit man sich als Spieler nicht stressen muss.

Schauen wir mal, wie das umgesetzt wird, aber mein Interesse ist geweckt. Ubisoft selbst hat sich noch nicht dazu geäußert und wird das in diesem Jahr nicht mehr. Ich rechne mit einer Ankündigung auf der Ubisoft Fordward 2024 nächsten Sommer.

