Microsoft beendet Ära der Xbox-Exklusivspiele

Die Strategie der Xbox-Spiele, die es auch für die Sony PlayStation oder Konsole von Nintendo gibt, ist derzeit noch etwas intransparent. Welche Spiele kommen, welches kommen nicht? Oder gibt es überhaupt Spiele, die nicht kommen werden?

Xbox bald komplett ohne Exklusivspiele?

Nein, so Jez Corden von Windows Central, langfristig werden alle Xbox-Spiele auf anderen Plattformen wie der PlayStation landen, denn die Zeit der „permanenten und exklusiven Konsolenspiele“ ist bei der Xbox vorbei. Es gibt aber Teams bei den Xbox Studios, die bisher noch nicht auf die Multiplattformstrategie eingestellt sind.

Das passt zu einer Aussage von Phil Spencer selbst, der vor ein paar Wochen in einem Interview betonte, dass es bei der Xbox keine rote Linie mehr gibt. Selbst ein Halo könnte auf der PlayStation landen und das wird wohl auch beim nächsten Halo passieren. Daher wechselte das Team vermutlich auch offiziell zur Unreal Engine.

2025 dürfte da also ein spannendes Jahr werden, denn das neue Indiana Jones soll zeitnah auf der PS5 landen und weitere Blockbuster sind in Planung. Nach einem zaghaften Start in diesem Jahr, wird nächstes Jahr sicher deutlich mehr passieren.

Und wird damit der sowieso schon sehr schlechten Nachfrage nach der Xbox den endgültigen Sargnagel geben. Es ist nicht das Ende der Xbox, das hat Microsoft betont, aber wenn man weiter Konsolen verkaufen will, braucht man einen Plan.