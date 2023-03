FDP verhindert Verbrenner-Verbot in Europa

Es ist Volker Wissing also doch gelungen, er hat das Verbrenner-Verbot in Europa verhindert. Wobei das genau genommen nie wirklich feststand, denn es ging immer darum, dass ab 2035 nur noch Neuwagen ohne Emissionen zugelassen werden.

Die FDP wollte das aber konkreter festhalten und sicherstellen, dass Verbrenner erlaubt bleiben, die mit E-Fuels betankt werden. Daher blockierte man auch die Abstimmung und stellte sich quer. Ein Vorschlag von der EU wurde abgelehnt, aber es gab zeitnah einen Gegenvorschlag und Volker Wissing zeigte sich optimistisch.

Verbrenner mit CO2-neutralen Kraftstoffen bleiben

Und so ist es auch, denn wie das Bundesministerium für Digitales und Verkehr heute mitgeteilt hat, konnte man sich am Freitag mit der EU einigen. Fahrzeuge „mit Verbrennungsmotor, die ausschließlich CO2-neutrale Kraftstoffe tanken, können nach 2035 neu zugelassen werden“. Wie soll das funktionieren? Das ist noch unklar.

Bis Herbst 2024 soll die Regelung „in die Flottengrenzwertregulierung integriert werden“, so das BMVI. Die FDP hat das also verhindert, ohne eine Lösung für das Problem parat zu haben. Das entscheidende Wort lautet nämlich „ausschließlich“.

Die Besonderheit von E-Fuels ist, dass sie in einem normalen Verbrenner genutzt werden können, was aber natürlich in beide Richtungen funktioniert. Daher kann man auch nicht mit einem beigemischten Zusatz arbeiten, denn diesen könnte man am Ende genauso bei Benzin beimischen. Ich weiß nicht, wie sowas gehen soll.

Für den Massenmarkt ist das nicht mehr relevant

Es spielt für den Massenmarkt aber sowieso keine Rolle, denn Volkswagen wird bis dahin rein elektrisch sein, Mercedes wird es sein, Audi wird es sein, die Geely-Marken werden es sein, Stellantis wird es mit Opel, Peugeot und Co. sein, es gibt nur wenige Hersteller, die über einen neuen Verbrenner nach 2030 nachdenken.

Man hört zwar immer mal wieder, dass BMW das plant, aber bestätigt wurde das bisher auch nicht. BMW wirbt auch gerne mit Wasserstoff und hat nicht ein einziges Serienmodell auf der Straße oder angekündigt – der Fokus liegt auf Elektroautos.

Ich kann übrigens ewig so weitermachen, denn Ford steigt schon ab 2030 aus, bei Hyundai und Kia gibt es ab 2035 keine neuen Verbrenner, mir fallen nicht mehr so viele Marken ein, die daran festhalten. Mazda und Toyota vielleicht, wobei die sich auch nur zurückhalten und bisher keine neue Verbrenner-Plattform geplant haben.

Ein kleiner Punktsieg ohne Relevanz für die FDP

Es spielt also am Ende keine Rolle, denn es herrschte in den letzten Jahren eine Technologieoffenheit (ich kann es nicht mehr hören) und der Markt hat sich schon lange entschieden. Der Verbrenner für den Massenmarkt ist bereits Geschichte.

Diese Regelung könnte für Marken wie Porsche relevant sein, die bisher noch keine Pläne für einen elektrischen 911er haben. Doch der 911er spielt bei Porsche auch keine große Rolle mehr, die wichtigen Autos sind auch hier alle vollelektrisch. Das kann die FDP jetzt also als Sieg für die Wähler verbuchen, der keinen Einfluss hat.

