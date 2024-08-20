Final Fantasy 16: PC-Datum und keine Xbox-Version

Final Fantasy 16 landete vor etwa einem Jahr auf der PlayStation 5 und war bis jetzt ein Exklusivspiel. Ich fand es damals durchaus gut, hier und da etwas zu lang, aber besser als erwartet. Und bald können sich auch PC-Spieler davon überzeugen.

Am 17. September erscheint Final Fantasy 16 für den PC und kann für 69,99 Euro bei Steam oder im Epic Games Store vorbestellt werden. Nicht günstig, aber die zwei DLCs, die seit dem veröffentlicht wurden, sind bereits im Paket enthalten.

Die Xbox geht leer aus und es deutet sich bisher auch nicht an, dass Square Enix eine Version für diese Konsole plant. Vermutlich war das Teil des Deals mit Sony, die sich dieses Spiel als PS5-Exklusivtitel gesichert haben. Ein Jahr später darf es auf dem PC landen, aber eine Xbox-Version dürfte vertraglich ausgeschlossen sein.