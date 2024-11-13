Ford: Probleme mit Elektroautos haben ernste Folgen

Ford startet gerade mit zwei neuen Elektroautos durch, die zwar mit etwas mehr als einem Jahr Verspätung kommen, aber sehr wichtig für die Marke und das Werk in Köln sind. Doch der Explorer und Capri kommen wohl schlechter als erwartet an.

Wie mehrere Medien, darunter die Bild und der Spiegel, berichten, führt Ford schon ab nächster Woche die Kurzarbeit in Köln ein. Eine Woche wird produziert, eine Woche pausiert. Statt 630 Autos pro Woche soll es nur 480 Auto pro Woche geben.

Laut Ford sei das Problem die geringe Nachfrage nach den Elektroautos und wenn diese nicht besser wird, dann bleibt dieser Stand auch Anfang 2025. Die laut Ford „deutlich niedriger als erwartete Nachfrage“ hat also ernste Folgen für das Werk.

Wir haben schon vor ein paar Wochen über eine kleine Krise bei Ford berichtet und auch im Sommer wurde über die Probleme bei Ford in Europa berichtet. Schuld ist wohl das Management in den USA, welches Fehlentscheidungen getroffen hat.

Ford: Elektroautos sind zu teuer

Die beiden Elektroautos von Ford nutzen VW-Technik (MEB-Plattform) und das reicht den Kunden wohl nicht aus. Ein VW ID.4 oder VW ID.5 mit Ford-Logo scheint nicht der erwartete Paukenschlag zu sein, den das Werk in Köln dringend benötigt.

Es gäbe eine simple Lösung, die zwar nicht förderlich für den Gewinn von Ford ist, mit dem man aber immerhin den Absatz steigern könnte: Preise runter. Die beiden Elektroautos sind zu teuer und der Preiskampf der Elektroautos hat begonnen.

Ford schreibt sowieso roten Zahlen bei Elektromobilität, bevor man den Anschluss jetzt komplett verliert und ein Werk in Europa auf der Kippe steht, wäre das doch ein Weg, um die Zukunft zu sichern. Und dieses Werk in Deutschland könnte mit Blick auf die neue US-Regierung (möglicher Handelsstreit) ab 2025 wichtig sein.

Aktuell kürzt Ford aber lieber die Produktion der beiden Elektroautos, was vor allem mit Blick auf die neuen CO₂-Regelungen ab 2025 schwierig werden könnte. Keine gute Entwicklung, mal schauen, ob Ford nächstes Jahr die Kurve bekommen kann.