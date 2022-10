fraenk Mobilfunk: Neuer Code bringt 1 GB Extra-Datenvolumen

Der Mobilfunkanbieter fraenk erfreut sich großer Beliebtheit, denn er vereint Mobilfunk in einem guten Netz mit überschaubaren Kosten. Nun hat man eine frische Aktion gestartet – die ihr nicht nutzen solltet.

Bei fraenk läuft mal wieder eine Aktion, wie ihr unter anderem in unserem Tarifrechner sehen könnt. Ich empfehle ausdrücklich nicht, diese zu nutzen, aber im Rahmen unserer News-Berichterstattung erwähne ich sie dennoch. Die Aktionen bei fraenk beinhalten spezielle Codes, über die Neukunden kostenfrei mehr Datenvolumen erhalten können.

fraenk-Aktionscode bringt 1 GB extra

Der neueste und allgemeingültige Code für 1 GB Extra-Datenvolumen lautet schlicht „OKCOOL“. Damit startet man seinen fraenk-Tarif direkt mit 6 GB statt 5 GB.

Wichtig zu wissen: Mit dem Programm „fraenk for friends“ kann man als Kunde von fraenk neue Kunden werben, und zwar mit einem persönlichen Code. Für jeden „Freund“ bekommt der Werber und auch der Geworbene den gleichen Datenbonus, also 1 GB Datenvolumen zu den üblichen 5 GB dauerhaft und ohne Mehrkosten on top (bis max. 10 GB).

Von daher würde ich empfehlen, einen individuellen Freunde-Code zu benutzen, statt den genannten Aktionscode. Solch einen Code findet ihr beispielsweise im Kommentarbereich zu vergangenen Beiträgen.

fraenk Mobilfunk – Die Details auf einen Blick

5 GB Daten (+ 1 GB dauerhaft mit Code „OKCOOL“ oder mit Freunde-Code; siehe Kommentare) mit max. 25 Mbit/s im Download (LTE 25) + 10 Mbit/s im Upload

Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Monatlich kündbar, kein Bereitstellungspreis

Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) 2 GB Extra-Daten für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat oder 24 GB Extra-Daten für 24 h nachbuchbar

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) oder außerhalb des EU-Auslands sind nicht (bzw. nur über WLAN Call) möglich

Ich selbst bin selbst zufriedener Kunde bei fraenk. Der Anbieter ist wie gesagt im Netz der Telekom angesiedelt und wird technisch von Congstar realisiert. Und wer mit dem Vodafone Netz zufrieden ist, sollte auch mal einen Blick auf SIMon werfen. Dort gibt es inzwischen von Haus aus 10 GB pro Monat.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

Ihr könnt wie gehabt gerne eure fraenk Freunde-Codes (ohne Links) in den Kommentaren platzieren. Wir haben damit kein Problem und in der Vergangenheit wurde der ein oder andere Code eines Lesers bereits genutzt.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->