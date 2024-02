fraenk Mobilfunk fragt nach Unlimited-Option

Fraenk ermöglicht seinen Kunden seit Kurzem den Zugang zum 5G-Netz der Telekom. In Zukunft könnte man weitere Tarifbausteine planen, auch die Meinungen zu einer Unlimited-Option fragt man ab.

Bei fraenk Mobilfunk führt man regelmäßig Kundenumfragen durch, um mal abzuklopfen, was denn die Wünsche und die Meinungen der eigenen Kunden sind. Dieser Tage hat man im Zuge des 5G-Starts wieder solch eine Umfrage platziert. Innerhalb der fraenk-App wurden einige Nutzer gebeten, ihr Feedback abzugeben.

fraenk Unlimited-Option für 7 Euro?

Interessant dabei sind wieder einmal die Gedankenspiele zu möglichen neuen Tarifoptionen. So fragt fraenk auch nach einer 24 Stunden gültigen Unlimited-Option für 7 Euro. Bisher gibt es „nur“ 24 GB Extra-Datenvolumen für 24 Stunden für 5 Euro.

Eine mögliche Antwort der Umfrage hat fraenk übrigens bereits in die Tat umgesetzt, die 7 GB Basis-Datenvolumen für 5 Euro mehr. Ganz allgemein gesprochen, finde ich auch den Gedankengang interessant, nicht verbrauchtes Inklusivvolumen in den Folgemonat mitzunehmen, wie es in der Umfrage als Antwortmöglichkeit angedeutet wird.

Der Bereich der Umfrage zu den möglichen Optionen lautet im Detail wie folgt:

Könntest du dir vorstellen, eine oder mehrere dieser Zusatzoptionen für Datenvolumen bei Bedarf zu buchen? Bitte wähle alle Optionen aus, die du bei Bedarf buchen würdest. Einmalig unlimited Datenvolumen für 7€ für 24h (jederzeit buchbar)

Nach Verbrauch des Inklusiv-Datenvolumens 5GB Extra-Datenvolumen für 5€

(Verbrauchst du die 5GB nicht vollständig innerhalb deines aktuellen Buchungszeitraums, wird das verbleibende Datenvolumen automatisch mit in den nächsten Monat übertragen und verfällt erst nach 31 Tagen)

(Verbrauchst du die 5GB nicht vollständig innerhalb deines aktuellen Buchungszeitraums, wird das verbleibende Datenvolumen automatisch mit in den nächsten Monat übertragen und verfällt erst nach 31 Tagen) Inklusiv-Datenvolumen nach Verbrauch für 10€ wieder vollständig aufladen

(Verbrauchst du dieses Datenvolumen nicht vollständig innerhalb deines aktuellen Buchungszeitraums, wird das verbleibende Datenvolumen automatisch mit in den nächsten Monat übertragen und verfällt erst nach 31 Tagen)

(Verbrauchst du dieses Datenvolumen nicht vollständig innerhalb deines aktuellen Buchungszeitraums, wird das verbleibende Datenvolumen automatisch mit in den nächsten Monat übertragen und verfällt erst nach 31 Tagen) Dauerhaft 7GB mehr monatliches Datenvolumen für +5€/Monat (monatlich kündbar)

Ich würde keine dieser Zusatzoptionen buchen

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

Zur fraenk Mobilfunk-App →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->