Ghost of Yōtei soll im Juli auf der PS5 landen

Sony kündigte letztes Jahr mit Ghost of Yōtei einen Nachfolger für das beliebte Ghost of Tsushima an und sprach nur von „2025“. Das erste Quartal ist vorbei und es stellt sich langsam die Frage, wann wir das neue Spiel für die PS5 sehen werden.

Vielleicht sogar schon relativ bald, denn GTA 6 im Herbst/Winter geht Sony wohl aus dem Weg, wie man hört, wird das Spiel „Mitte bis Ende Juli“ kommen. Das hat bei einigen für Zweifel gesorgt, da kurz vorher sogar Death Stranding 2 ansteht.

Doch Ghost of Tsushima kam am 17. Juli 2020 und mit The Last of Us Part II kam am 19. Juni 2020 sogar ein noch viel größerer Blockbuster von Sony selbst. Man hat also mit so einem sehr kurzen Abstand und mit dem Sommer kein Problem.

Für mich neben GTA 6 eines der Spiele, auf die ich in diesem Jahr sehr gespannt bin. Vor allem nach dem zweiten Durchlauf von Ghost of Tsushima. Das Datum für dieses Spiel kam übrigens auch erst im April, da könnte es also bald mehr Details geben. Vor allem, da Sony erst letzte Woche die eigene Produktseite aktualisierte.

