Google Chromecast ist offiziell am Ende
Google schickte letzten Sommer den Google TV Streamer ins Rennen und gab im Zuge dessen an, dass man die Chromecast-Reihe auslaufen lässt. Und das ist jetzt passiert, bei Google selbst kann man nur noch den Google TV Streamer kaufen.
Bei anderen Shops findet man noch vereinzelt Produkte, wie bei Amazon die HD-Version. Die ist aber viel zu teuer und wird von einem Drittanbieter verkauft. Wie auch die 4K-Version, die zwar Amazon verschickt, aber sie kostet über 100 Euro.
Fehler melden2 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Irgendwie naheliegend. Die letzte Chromecast-Generation war ja schon eher „Streamer“ als „Chromecast“ und hätte besser da schon umbenannt werden sollen um die Verwirrung mancher User zu verhindern. Den Weg geht man jetzt eben weiter.
Trotzdem schade, dass für simples Streaming vom Handy aus mit energiesparsamem, unkompliziertem, kleinem Empfänger eigentlich nur noch Miracast bleibt – und dort meist nur Screen Mirroring unterstützt wird.
Im Notfall einfach ein altes Handy mittels USB-HDMI Dongle am TV anschließen.
Ich persönlich nutze schlicht alte Laptops als Mediencenter am TV, gesteuert wird über Funkmaus, ein Gamepad würde es ggf. auch tun.
Alle zwei Jahre diese „USB Sticks“ egal ob Chromcast, Fire TV etc. pp. neu zu kaufen käme mir nicht in den Sinn.