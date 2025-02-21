Google Chromecast ist offiziell am Ende

Google schickte letzten Sommer den Google TV Streamer ins Rennen und gab im Zuge dessen an, dass man die Chromecast-Reihe auslaufen lässt. Und das ist jetzt passiert, bei Google selbst kann man nur noch den Google TV Streamer kaufen.

Bei anderen Shops findet man noch vereinzelt Produkte, wie bei Amazon die HD-Version. Die ist aber viel zu teuer und wird von einem Drittanbieter verkauft. Wie auch die 4K-Version, die zwar Amazon verschickt, aber sie kostet über 100 Euro.

