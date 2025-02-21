Unterhaltung

Google Chromecast ist offiziell am Ende

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Chromecast Google Tv Hd

Google schickte letzten Sommer den Google TV Streamer ins Rennen und gab im Zuge dessen an, dass man die Chromecast-Reihe auslaufen lässt. Und das ist jetzt passiert, bei Google selbst kann man nur noch den Google TV Streamer kaufen.

Bei anderen Shops findet man noch vereinzelt Produkte, wie bei Amazon die HD-Version. Die ist aber viel zu teuer und wird von einem Drittanbieter verkauft. Wie auch die 4K-Version, die zwar Amazon verschickt, aber sie kostet über 100 Euro.

Youtube Premium Mf

YouTube führt günstiges Premium-Abo ein – mal wieder

YouTube plant eine preisgünstigere Version seines kostenpflichtigen Premium-Dienstes, mit dem Nutzer Videos weitgehend werbefrei genießen können. Das „neue“ Abonnement mit…

21. Februar 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Mirko 🪴
    sagt am

    Irgendwie naheliegend. Die letzte Chromecast-Generation war ja schon eher „Streamer“ als „Chromecast“ und hätte besser da schon umbenannt werden sollen um die Verwirrung mancher User zu verhindern. Den Weg geht man jetzt eben weiter.
    Trotzdem schade, dass für simples Streaming vom Handy aus mit energiesparsamem, unkompliziertem, kleinem Empfänger eigentlich nur noch Miracast bleibt – und dort meist nur Screen Mirroring unterstützt wird.

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Mirko ⇡

      Im Notfall einfach ein altes Handy mittels USB-HDMI Dongle am TV anschließen.

      Ich persönlich nutze schlicht alte Laptops als Mediencenter am TV, gesteuert wird über Funkmaus, ein Gamepad würde es ggf. auch tun.

      Alle zwei Jahre diese „USB Sticks“ egal ob Chromcast, Fire TV etc. pp. neu zu kaufen käme mir nicht in den Sinn.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Google Chromecast ist offiziell am Ende
Weitere Neuigkeiten
Vodafone stellt Ultra Hub 7 mit Wi-Fi 7 vor
in Vodafone
Paypal Pay
PayPal-Zahlungsstörung: Banken und Sparkassen nehmen Stellung
in Fintech
iPhone 17-Serie: ESR startet Zubehörverkauf
in Zubehör
NODE: Ein interessantes Spiel für Fans von Inside oder Limbo
in Gaming
Enbw
EnBW baut neue Schnellladeparks an A8 und A5
in Mobilität
OneOdio Focus A6 ANC-Kopfhörer ausprobiert – Preisbrecher mit hervorragendem Gesamtpaket
in Audio
Toniebox 2 und Tonieplay vorgestellt: Neue Generation interaktiver Audio-Unterhaltung
in Hardware
TP-Link stellt Babycam Tapo C840 vor – mit KI-Funktionen und 4-MP-Auflösung
in Hardware
Happy Sim
Happy SIM erweitert 5G-Angebot mit Freimonaten
in Tarife
Perso Smartphone
Deutschland bereitet digitale Brieftasche vor
in Marktgeschehen