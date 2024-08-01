Google macht Werbung für das Apple iPhone

Google hat in den letzten Jahren immer wieder RCS als Standard für Nachrichten gepusht und wollte Apple davon überzeugen, dass man diesen implementiert. Bei Apple verzichtete man aber darauf und bot das iPhone nur mit iMessage an.

Mit iOS 18 wird sich das in wenigen Wochen ändern, denn dann kommt RCS. Das freut Google so sehr, dass man einen Werbespot erstellt hat, in dem das Apple iPhone sehr positiv hervorgehoben wird. Google hat natürlich einen Hintergedanken.

Google bekämpft iMessage-Abhängigkeit

Google möchte nicht, dass sich noch mehr Nutzer ein iPhone kaufen, man möchte diese in erster Linie von RCS überzeugen. Warum? Damit würde die Abhängigkeit von iMessage sinken und mehr Nutzer würden über den Wechsel nachdenken.

Bei uns ist das zwar kein Thema und auch in vielen anderen Ländern der Welt gibt es dominante Messenger wie WhatsApp, aber in den USA ist das entscheidend. Es gibt sehr viele Nutzer, die ein iPhone kaufen, weil es eben nur dort iMessage gibt.

Scheitert der RCS-Standard ein zweites Mal?

Ich bin mal gespannt, ob sich RCS jetzt wirklich durchsetzt, denn Meta hat vor ein paar Tagen auch verraten, dass WhatsApp mittlerweile auf über 100 Millionen US-Nutzer kommt. Vielleicht ist der Schritt zu RCS in ein paar Monaten nicht mehr nötig.

RCS steht für Rich Communication Services und wurde schon vor vielen Jahren als „Nachfolger der SMS“ gehandelt, es ist sogar schon über ein Jahrzehnt her. Damals scheiterten die Netzbetreiber mit RCS, da wollte man übrigens die Dominanz von WhatsApp bekämpfen, die der SMS gefährlich wurde. Wird der zweite Anlauf klappen?

Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, denn die Standard-Nachrichten-App ist bei sehr vielen Nutzern mittlerweile in einem Ordner und wird nicht mehr genutzt. WhatsApp und Co. liegen auf dem Homescreen, das wird wohl auch Apple nicht mehr ändern.