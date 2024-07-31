Dienste

Google Maps: Neue Funktion hilft bei „Vorfällen“

Ihr seid mit Google Maps unterwegs und bemerkt unterwegs einen Unfall, einen Stau, eine Baustelle oder eine Polizeisperrung? Dann könnte ihr das ab sofort (also bald, es wird über mehrere Wochen verteilt) leichter in der passenden App melden.

Diese „Vorfälle“ werden übrigens von Google Maps und Waze gesammelt, was laut Google zwei Dienste bleiben sollen. Andere Fahrer, die gerade mit Google Maps in der Gegend sind, können den Vorfall vor Ort dann bequem in der App bestätigen.

Die Funktion für Google Maps wird es in der offiziellen App für Android und iOS geben, man kann sie auch über Android Auto und Apple CarPlay nutzen und sie ist über Android Automotive verfügbar (wenn man ein Auto mit Google Maps hat).

Google Maps Vorfaelle Melden

  1. Uwe 🌟
    sagt am

    Damit rückt Maps näher an Waze. Wobei Waze bei der Routenführung komischerweise genauer ist.

    1. Chris. 🌟
      sagt am zu Uwe ⇡

      nicht nur im Routing, auch bei Sperrungen finde ich Waze genauer.

      Aber das ganze führt doch nur zu noch mehr unerlaubter Mobilenutzung am Steuer, danke auch! :(

