Google mit schlechter Nachricht für Fitbit-Nutzer

Ihr habt eine Smartwatch von Fitbit und nutzt dort Apps oder Watchfaces von Drittanbietern? Dann hat Google eine schlechte Nachricht für euch, denn ab Juni 2024 werden diese entfernt. Jedenfalls dann, wenn ihr in der EU wohnt.

Betroffen sind Fitbit Sense 2, Fitbit Sense, Fitbit Versa 4, Fitbit Versa 3, Fitbit Versa 2, Fitbit Versa Lite, Fitbit Versa und die ganz alte Fitbit Ionic. Als Grund nennt man einfach nur „regulatorischer Anforderungen“, geht aber nicht ins Detail.

Es dürfe der Digital Markets Act gemeint sein, vermutlich gibt es da eine Regel, die eine Änderung von Google erfordert hätte. Darauf hat man aber keine Lust und daher war es das. Ganz ehrlich: Man kann es jetzt auch echt bleiben lassen.

Das langsame Ende von Fitbit

Fitbit ist beim Branding in den Hintergrund gerückt, Google hat das Fitbit-Team verkleinert, in vielen Ländern ist Schluss und die richtige Smartwatch mit Wear OS kommt doch nicht. Google hat wohl keine Lust mehr auf Fitbit-Smartwatches.

Die Google Pixel Watch ist in den Fokus gerückt, dort gibt es eine Fitbit-App, die Fitbit-Uhren sind also irgendwie überflüssig geworden. Vielleicht wäre es dann so langsam Zeit für einen klaren Schlussstrich. Das wäre fair für die Fitbit-Nutzer.

Google-Statement zu Fitbit

Nach einer sorgfältigen Bewertung der Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen haben wir beschlossen, Apps und Uhren von Drittanbietern für Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum im Juni 2024 aus der Fitbit-App-Galerie zu entfernen. Bis zu diesem Datum können Sie weiterhin Apps von Drittanbietern herunterladen und installieren. Danach haben Sie Zugriff auf eine Auswahl von Fitbit- und Google-Apps.

