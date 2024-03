Google One: Das Abo wird noch etwas attraktiver

Google baut das Abo für Google One aus, jedenfalls die größte Option bekommt in Großbritannien neue Extras. Dort gibt es Fitbit Premium und Nest Aware als Bonus im Abo, der Schritt hat sich bereits bei Nest angedeutet, jetzt ist es aber offiziell.

Laut Google macht Großbritannien den Anfang, weitere Länder könnten allerdings (und davon gehe ich aus) später folgen. Fitbit Premium ist in der Stufe mit 2 TB Speicher kostenlos dabei und bei Nest Aware ist es immerhin die Basis-Option.

Wer Nest Aware Plus möchte, der zahlt weiterhin einen Aufpreis, aber die Basis könnte vielen ausreichen, was Google One deutlich attraktiver macht. Sofern man die Dienste von Google nutzt. Wir haben aber schon vor ein paar Wochen gesehen, dass Google One wichtiger wird und Google das Abo weiter in den Fokus rückt.

Ich nutze die Kameras von Nest und ich habe Google One, allerdings in einer etwas günstigeren Stufe, diese Entwicklung finde ich durchaus spannend. Fitbit nutze ich zwar nicht, aber was mich reizen könnte, wäre eine Kombination mit YouTube Premium. YouTube Premium, wenn auch in der Lite-Version, wäre spannend für One.

WhatsApp öffnet sich jetzt für andere Messenger Ab heute greift der Digital Markets Act in der EU und WhatsApp und der Messenger von Facebook sind zwei Dienste, die davon betroffen sind. Meta muss sich öffnen, damit die […]7. März 2024 JETZT LESEN →

-->