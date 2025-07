Google Pixel 10: Das Problem der neuen Kamera

Vor ein paar Tagen haben wir hier die ersten Renderbilder der neuen Pixel-Reihe gesehen und beim Pixel 10 Pro gibt es keine große Überraschung. Laut Android Police wird es auch bei der Kamera keine geben, es ist das Setup des Pixel 9 Pro.

Google dürfte also vor allem über den neuen Chip und Software neue Dinge in die Kamera implementieren. Doch beim normalen Pixel 10 deutete sich ein Upgrade an, denn es gibt jetzt erstmals eine Periskop-Kamera für den Zoom im Basismodell.

Das stimmt auch, so die Quelle, die eine Grafik mit den Kameras veröffentlicht hat, die im Pixel 10 und Pixel 10 Pro zu finden sind. Darin sieht man aber auch, dass der Schritt zu einer besseren Zoom-Kamera leider einen Nachteil beim Rest mitbringt.

Google hat sich bei der Hauptkamera und beim Ultraweitwinkel für schlechtere Sensoren als beim Pro-Modell entschieden, die Qualität dürfte eher auf dem Level des Pixel 9a liegen, so die Quelle. Das ist der Abstrich, den man akzeptieren muss.

Schade, wundert mich aber nicht, denn die Periskop-Kamera hätte das Pro-Modell sonst vermutlich überflüssig gemacht. Stellt sich nur die Frage, was den Nutzern wichtiger ist. Besserer Hauptkamera + Ultraweitwinkel oder ein besserer Zoom?

-->