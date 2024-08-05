Google TV Streamer: Chromecast-Nachfolger wird deutlich teurer
Google schickte 2020 einen neuen Chromecast mit Google TV ins Rennen, doch da 70 Euro in dieser Welt nicht gerade günstig sind und sich solche Gadgets anders finanzieren, reichte man 2022 eine mit 40 Euro etwas günstigere HD-Version nach.
In diesem Jahr steht wieder ein Flaggschiff-Produkt bei Google an und wir haben den Google TV Streamer bereits gesehen. Dank Dealabs haben wir jetzt auch einen Preis und mit 119,99 Euro wird die neue Box kein Schnäppchen und spürbar teurer.
Die neue Box von Google ist damit auch gar nicht mehr so weit von einem Apple TV entfernt, ob die Android-Kunden das aber auch zahlen? Marktstart ist wohl erst am 24. September, der Google TV Streamer startet also pünktlich zu Weihnachten.
Wenn der neue wirklich leistungsfähiger, neue Features anbietet und der Preis gerechtfertigt ist, wird der gekauft.
Der 4K Chromecast stößt hier und da doch an seine Grenzen und die Latenz der Bedienung lässt auch zu wünschen übrig.
Schau dir lieber den Chromecast Ultra an. Der kann trotz seiner Jahre noch abliefern.