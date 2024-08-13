Google Pixel 9 Pro Fold: Das sind alle Details

Smartphones

Wir haben euch heute schon die Details zum Google Pixel 9 Pro und anderen neuen Pixel-Produkten geliefert, doch das war es noch nicht. Das Google Pixel 9 Pro Fold ist der Nachfolger des Google Pixel Fold, aber eben mit einem ganz neuen Namen.

Warum wird es kein Google Pixel Fold 2? Vermutlich möchte Google zeigen, dass sich viel unter der Haube getan hat, denn das erste Fold kam sehr spät und daher mit veralteter Hardware. Der Nachfolger hat allerdings die neueste Technik verbaut.

Google Pixel 9 Pro Fold mit Tensor G4

Es gibt also den neuen Google Tensor G4 und 16 GB RAM, nur bei der Kamera ist das Fold nicht auf dem Pro-Level. Die Hauptkamera löst mit 48 MP auf, dazu gibt es ca. 10 MP für Ultraweit und den Zoom. Es ist durchaus Flaggschiff-Level, aber die anderen zwei Pro-Modelle haben bessere Sensoren bei der Kamera verbaut.

Auf der Außenseite gibt es 6,3 Zoll und auf der Innenseite sind es 8 Zoll, beide mit über 1.500 nits, aber mit einem neuen Seitenverhältnis. Es wird etwas quadratischer.

Google Pixel 9 Pro Fold Offen

Die Kamera auf der Innenseite löst mit 10 MP auf, sie ist also auch nicht auf dem Pro-Level, aber Google setzt darauf, dass man einfach das Gerät aufklappt und die Hauptkamera für Selfies nutzt. Preise gab es übrigens auch schon vor einer Weile:

  • Google Pixel 9 Pro Fold mit 256 GB: 1.899 Euro
  • Google Pixel 9 Pro Fold mit 512 GB: 2.029 Euro

Marktstart ist am 4. September, also ein paar Tage nach den anderen Pro-Geräten, die Vorbestellungen dürften aber ebenfalls heute auf der Webseite von Google starten, wo ihr nach 19 Uhr die offiziellen Details bekommt. Dieser Beitrag fasst die aktuellen Gerüchte zusammen, aber wir haben auch Marketingmaterial gesehen.

Google Pixel 9 Pro Fold Back Dunkel

Der Fold-Formfaktor bleibt meine bevorzugte Wahl und ich finde es schön, dass Google daran festhält und der Nachfolger des Google Pixel Fold bessere Hardware zum Start bekommt. Aber bei Android selbst tut sich in diesem Jahr nicht so viel bei Foldables und die neuen Pixel-Geräte werden ja noch mit Android 14 ausgeliefert.

Google hat zwei Farben geplant, eine dunkle und eine helle Version, für Vorbesteller gibt es in diesem Jahr mehr Speicher und ein paar Euro, wenn man ein altes Gerät eintauscht. Doch am Ende bleiben die Preise von Foldables sehr teuer, das ändert sich mit dem Google Pixel 9 Pro Fold auch nicht. Mal schauen, wie es sich schlägt.

Google Pixel 9 Pro Fold Back Hell

  1. max 🔱
    sagt am

    Ich hatte mal einen LKW Fahrer der hatte das erste Samsung Fold Handy und das absurd große Display konnte man nur mit zwei Händen halten. Ich persönlich verstehe die Leute daher nicht die sich so ein Ungetüm antun.

    Antworten
    1. stefan 🪴
      sagt am zu max ⇡

      das google pixel 1 und 2 ist handlicher als von samsung

      Antworten
  2. D3P 🌀
    sagt am

    Weiß man schon wie jetzt dann bei den Updates schluss ist? Android 21 oder 22?

    Antworten
    1. Neuhier 💎
      sagt am zu D3P ⇡

      Aua

      Antworten
    2. max 🔱
      sagt am zu D3P ⇡

      7 Jahre Updates. Also wahrscheinlich noch Android 22.

      Antworten
      1. D3P 🌀
        sagt am zu max ⇡

        Danke, vermutlich aber auch egal, gerade ein Fold Gerät wird sicher keine 7 Jahre durchhalten (Display).

        Antworten
        1. stefan 🪴
          sagt am zu D3P ⇡

          warum nicht …icb habe das google pixel fold seit 1 jahr und bin verdammt zufrieden

          Antworten
          1. D3P 🌀
            sagt am zu stefan ⇡

            Glaube ich, aber ob es noch weitere 6 Jahre ohne Probleme läuft… Wir werden sehen.

            Antworten
            1. stefan 🪴
              sagt am zu D3P ⇡

              meine frau hat von samsung das erste flip und es funktioniert immer noch

              Antworten
        2. Kurt 🔅
          sagt am zu D3P ⇡

          Daumen drücken. hab mein Fold 2 nun 3 einhalb Jahre.

          Antworten
          1. D3P 🌀
            sagt am zu Kurt ⇡

            Ich drücke sie! Toi toi toi.

            Antworten

