Google Pixel: Es gib mehr Android-Updates für ältere Modelle

In den letzten Jahren hat sich bei der Update-Unterstützung der Android-Plattform viel zum Positiven entwickelt – sowohl Google als auch Samsung bieten für eine Vielzahl von Modellen volle 7 Jahre Android-Updates an. Google hat diesen Schritt mit der Ankündigung des Pixel 8 (Pro) im Oktober 2023 vollzogen, ältere Modelle gingen dann aber erwartungsgemäß leer aus.

Gute Nachrichten für ältere Pixel-Modelle

Nun hat das Unternehmen überraschenderweise eine positive Nachricht für ältere Pixel-Smartphones still und heimlich auf der Update Support-Webseite verkündet: Das Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a und Pixel Fold bekommen demnach zwei weitere Jahre Android-Updates spendiert. Für das Pixel Tablet gibt es hingegen keine Änderungen.

Statt der bisherigen drei Jahre wird der Update-Support auf fünf Jahre verlängert – Besitzer eines Pixel-Modells der sechsten Generation können sich also auf Android 16 und Android 17 freuen, Besitzer eines Pixel Fold und eines der Pixel-Modelle der siebten Generation auf Android 17 und Android 18.

Zusammengefasst bedeutet dies: