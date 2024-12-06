Firmware und OS

Google Pixel: Es gib mehr Android-Updates für ältere Modelle

In den letzten Jahren hat sich bei der Update-Unterstützung der Android-Plattform viel zum Positiven entwickelt – sowohl Google als auch Samsung bieten für eine Vielzahl von Modellen volle 7 Jahre Android-Updates an. Google hat diesen Schritt mit der Ankündigung des Pixel 8 (Pro) im Oktober 2023 vollzogen, ältere Modelle gingen dann aber erwartungsgemäß leer aus.

Gute Nachrichten für ältere Pixel-Modelle

Nun hat das Unternehmen überraschenderweise eine positive Nachricht für ältere Pixel-Smartphones still und heimlich auf der Update Support-Webseite verkündet: Das Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a und Pixel Fold bekommen demnach zwei weitere Jahre Android-Updates spendiert. Für das Pixel Tablet gibt es hingegen keine Änderungen.

Statt der bisherigen drei Jahre wird der Update-Support auf fünf Jahre verlängert – Besitzer eines Pixel-Modells der sechsten Generation können sich also auf Android 16 und Android 17 freuen, Besitzer eines Pixel Fold und eines der Pixel-Modelle der siebten Generation auf Android 17 und Android 18.

Zusammengefasst bedeutet dies:

  • 7 Jahre Update-Supportunterstützung in Form von Android OS-Updates, monatliche Sicherheitsupdates und Feature Drops ab Verkaufsstart: Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold
  • 5 Jahre Update-Supportunterstützung in Form von Android OS-Updates, monatliche Sicherheitsupdates und Feature Drops ab Verkaufsstart: Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold
  • 3 Jahre Update-Supportunterstützung in Form von Android OS-Updates, 5 Jahre an monatliche Sicherheitsupdates und Feature Drops ab Verkaufsstart: Pixel Tablet
Google Pixel 8 Pro Android Apps

Google kündigt fünf neue Android-Funktionen an

Google hat Android 15 mittlerweile abgeschlossen und verteilt und arbeitet bereits an Android 16 für 2025. Doch kurz vor Jahresende…

5. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

  1. Jo 👋
    sagt am

    Top, muss man Google auch mal loben, wenn sie das Pixel 6 (Pro) zwei Jahre länger versorgen als anfangs angegeben

  2. Stefan K. 💎
    sagt am

    Wow, das ist wirklich überraschend positiv für Besitzer älterer Pixel-Modelle. Jetzt muss Google das nur noch durchziehen und nicht unverhofft wieder einstellen, wie sie es schon mit etlichen Diensten getan haben, Stichwort Podcast oder das von mir echt gemochte Google+.
    Andererseits wird das mit den langjährigen Updates eher nicht eingestellt: Google liefert immerhin das OS und will gegen Apple bestehen – da MUSS man so etwas liefern.

