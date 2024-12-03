Google Pixel Tablet 2 kommt nicht: Insider nennt dennoch Details

Google hat die Entwicklung des Google Pixel Tablet 2 angeblich eingestellt und wird es nicht mehr auf den Markt bringen, weil man sich keinen Erfolg vorstellen konnte. Die Tablet-Sparte selbst lebt aber noch und es steht ein Google Pixel Tablet 3 an.

Für uns Konsumenten wird das in einigen Jahren das Google Pixel Tablet 2 sein, aber was hatte Google für eigentlich für die zweite Generation geplant? Das verrät uns jetzt Kamila Wojciechowska von Android Authority in einer exklusiven Meldung.

Google Pixel Tablet 2: Was wäre wenn?

Google wollte dem Pixel Tablet 2 ein besseres Display spendieren, welches zwar weiterhin ca. 11 Zoll große gewesen und mit 2.560 x 1.600 Pixel aufgelöst hätte, bei Google stand aber der Schritt zu 120 Hz an. Das hätte sicher einige (mich) gefreut.

Etwas bessere Kameras auf der Frontseite und Rückseite waren ebenfalls geplant, wie auch der Schritt zu einem 5G-Modem und GPS. Das Google Pixel Tablet gibt es nur als WLAN-Version, was sicher auch einige vom Kauf abgehalten hat. Außerdem war ein Support für externe 4K-Monitore geplant, mit Anpassungen bei Android.

Das klingt jetzt alles nicht spektakulär, aber es sind doch einige Dinge (5G, 120 Hz) dabei, die viele beim ersten Google Pixel Tablet kritisiert haben. Ich gehe allerdings davon aus, dass diese Dinge dann auch im Google Pixel Tablet 3 landen werden.