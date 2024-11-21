Google Pixel Tablet 3 kommt nicht: Google hat wohl andere Pläne

Google kehrte Tablets vor ein paar Jahren den Rücken, entschied sich dann aber letztes Jahr doch für ein Comeback und brachte sogar ein eigenes Pixel Tablet auf den Markt. Nächstes Jahr soll dann das Google Pixel Tablet 2 auf uns warten.

Google Pixel Tablet 3: Entwicklung eingestellt

Doch ein Google Pixel Tablet 3 ist nicht geplant, nicht mehr jedenfalls. Laut Android Headlines wurde das Projekt mit dem Codenamen „Kiyomi“ intern eingestellt. Die Entscheidung bei Google soll letzte Woche getroffen worden sein, so die Quelle.

Die Gründe für diesen Schritt sind unklar, aber vielleicht liegt der Fokus auf dem neuen Google Pixel Laptop. Doch das Hin und Her bei Tablets macht es für uns als Nutzer natürlich auch nicht gerade attraktiv, dass man sich ein Pixel Tablet kauft.

Google gibt sich viel Mühe, wenn man an etwas glaubt, aber mit dem Wissen, dass das Google Pixel Tablet 2 wohl schon wieder das Ende ist, würde ich vielleicht doch lieber Abstand nehmen. Ich hoffe nur, dass die Android-Entwicklung weitergeht.

Schade, denn obwohl ich ein Apple iPad nutze und es für das beste Tablet halte, so hatte ich die Hoffnung, dass Google mit Android jetzt wieder für mehr Konkurrenz sorgt. Apple hat sich bei den iPads nämlich leider auch entspannt zurückgelehnt.

Warten wir mal 2025 und die zweite Generation des Google Pixel Tablet ab, Pläne können sich ja immer ändern, auch in eine positive Richtung. Ich vermute aber, dass sich das Pixel Tablet einfach nicht verkauft und Google das Interesse verloren hat.