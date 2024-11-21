Google Pixel Tablet 3 kommt nicht: Google hat wohl andere Pläne
Google kehrte Tablets vor ein paar Jahren den Rücken, entschied sich dann aber letztes Jahr doch für ein Comeback und brachte sogar ein eigenes Pixel Tablet auf den Markt. Nächstes Jahr soll dann das Google Pixel Tablet 2 auf uns warten.
Google Pixel Tablet 3: Entwicklung eingestellt
Doch ein Google Pixel Tablet 3 ist nicht geplant, nicht mehr jedenfalls. Laut Android Headlines wurde das Projekt mit dem Codenamen „Kiyomi“ intern eingestellt. Die Entscheidung bei Google soll letzte Woche getroffen worden sein, so die Quelle.
Die Gründe für diesen Schritt sind unklar, aber vielleicht liegt der Fokus auf dem neuen Google Pixel Laptop. Doch das Hin und Her bei Tablets macht es für uns als Nutzer natürlich auch nicht gerade attraktiv, dass man sich ein Pixel Tablet kauft.
Google gibt sich viel Mühe, wenn man an etwas glaubt, aber mit dem Wissen, dass das Google Pixel Tablet 2 wohl schon wieder das Ende ist, würde ich vielleicht doch lieber Abstand nehmen. Ich hoffe nur, dass die Android-Entwicklung weitergeht.
Schade, denn obwohl ich ein Apple iPad nutze und es für das beste Tablet halte, so hatte ich die Hoffnung, dass Google mit Android jetzt wieder für mehr Konkurrenz sorgt. Apple hat sich bei den iPads nämlich leider auch entspannt zurückgelehnt.
Warten wir mal 2025 und die zweite Generation des Google Pixel Tablet ab, Pläne können sich ja immer ändern, auch in eine positive Richtung. Ich vermute aber, dass sich das Pixel Tablet einfach nicht verkauft und Google das Interesse verloren hat.
RIESEN Fehler!
Sollte es stimmen, machen sie es Apple gerade echt einfach. Google war so gut dabei sein eigenes Ökosystem zu stärken. Jetzt noch ein Pixel Tablet mit aktueller Technik + Sim-Slot, das wäre genau das was sich viele wünschen. Alles aus einer Hand. Smartphone, Smartwatch, Tablet + evtl. Laptop bilden den Kern eines Ökosystems mit dem man in der Folge seine Dienste weiter ausbauen kann.
Das Pixel Tablet wieder ein zu stellen wäre echt eine riesen Enttäuschung!
Vielleicht haben sie auch erkannt, dass sie keinen USP haben und die Preise viel zu hoch sind. Sehe ich jetzt als keinen Verlust an.
Sundar Pichai muss fliegen…
Samsung und Google haben mit Android 12L eine große Partnerschaft geschlossen und nun geht Google da raus…
Frage mich, wieso Samsung es immer und immer wieder mitmacht. Vielleicht sollte man sich ernsthaft über Tizen für Handys, Tablets und Uhren nachdenken. Die ganzen Big Tech Unternehmen haben in diesem Jahr mehrere Zehntausende hochqualifizierte ITler entlassen. Da könnte man sicherlich ein komplett neues Software System Team aufstellen.
Hat man schon einmal versucht und ist gescheitert. Und damals war der Schritt noch möglich, mittlerweile sind Android und iOS viel zu dominant.