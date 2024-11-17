Google Pixel Tablet 2: Erste Details zur zweiten Generation aufgetaucht
Für das Unternehmen Google war das Pixel Tablet ein Neustart in Sachen Android-Tablets, der in der Medienszene und auch bei meinem Redaktionskollegen Oliver trotz kleinerer Schwächen recht gut ankam. Wer in diesem Jahr auf die zweite Generation des Pixel Tablets gewartet hat, wurde enttäuscht – und wird wohl auf das nächste Jahr vertröstet, wenn man den neuesten Gerüchten aus den durchaus guten Quellen von Android Authority Glauben schenken darf.
Ein neuer Tensor-Prozessor und eine Tastaturhülle
So plant Google für 2025 ein Pixel Tablet 2, das mit einem „neueren“ Tensor-Prozessor ausgestattet sein wird. Ob es sich dabei um den aktuellen Tensor G4 handeln wird, der auch in den aktuellen Pixel-Smartphones verbaut ist, oder ob es sich bereits um den Tensor G5 handeln wird, der für das kommende Jahr geplant ist, ist derzeit noch nicht bekannt.
Eines ist aber sicher: Ob Tensor G4 oder G5, der lange Update- und Supportzeitraum von sieben Jahren wird höchstwahrscheinlich auch beim Pixel Tablet 2 umgesetzt werden, für mich durchaus ein wichtiger Kaufgrund.
Darüber hinaus plant Google auch eine passende Tastaturhülle, die Gerüchten zufolge auch für das aktuelle Pixel-Tablet in Entwicklung war, aber letztlich nie veröffentlicht wurde. Die Quelle spricht von Qualitätsproblemen als Grund für die Einstellung.
Ich bin sehr gespannt auf die Zukunft des Pixel Tablet von Google. Ein Tablet mit reinem Android und einem langen Update- und Supportzeitraum klingt für mich sehr interessant, auch wenn ich mit meinem Galaxy Tab S9 von Samsung immer noch sehr zufrieden bin.
I like me Pixel Tab since 10/23)
Sry2say
Google kann die Plastikbomber gerne behalten. Entweder hole ich mir ein iPad oder dann viele günstiger und nicht schlechter eins von Xiaomi.
Genau meine Rede
Jetzt mal „doof“ gefragt: Was will man denn mit einem super teuren Pixel Tablet (im Vergleich), wenn man bspw. ein super Redmi Pad Pro mit sogar 8/256 GB, inkl. Tastaturhülle und Stift (wer sowas braucht) für ca. 325 Euro bekommt? Zwar 12 statt 11 Zoll, aber dennoch.
Stellt sich diese Frage nicht immer bei Technik? Wer braucht ein iPhone 15 Pro Max? Wer braucht einen 7er BMW? Wer braucht einen OLED TV? Einige bevorzugen die Basis, die einfach nur ihren Job erledigt, andere wollen ein bisschen Luxus.
Nee, grade(!) bei Technik tut sie das in den meisten Fällen genau nicht.
Was genau ist denn der Luxus/Vorteil von dem Pixel Tablet?
Und nein, „Updates“ ist nicht das Allheilmittel-Argument :-)