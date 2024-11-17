Google Pixel Tablet 2: Erste Details zur zweiten Generation aufgetaucht

Für das Unternehmen Google war das Pixel Tablet ein Neustart in Sachen Android-Tablets, der in der Medienszene und auch bei meinem Redaktionskollegen Oliver trotz kleinerer Schwächen recht gut ankam. Wer in diesem Jahr auf die zweite Generation des Pixel Tablets gewartet hat, wurde enttäuscht – und wird wohl auf das nächste Jahr vertröstet, wenn man den neuesten Gerüchten aus den durchaus guten Quellen von Android Authority Glauben schenken darf.

Ein neuer Tensor-Prozessor und eine Tastaturhülle

So plant Google für 2025 ein Pixel Tablet 2, das mit einem „neueren“ Tensor-Prozessor ausgestattet sein wird. Ob es sich dabei um den aktuellen Tensor G4 handeln wird, der auch in den aktuellen Pixel-Smartphones verbaut ist, oder ob es sich bereits um den Tensor G5 handeln wird, der für das kommende Jahr geplant ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Eines ist aber sicher: Ob Tensor G4 oder G5, der lange Update- und Supportzeitraum von sieben Jahren wird höchstwahrscheinlich auch beim Pixel Tablet 2 umgesetzt werden, für mich durchaus ein wichtiger Kaufgrund.

Darüber hinaus plant Google auch eine passende Tastaturhülle, die Gerüchten zufolge auch für das aktuelle Pixel-Tablet in Entwicklung war, aber letztlich nie veröffentlicht wurde. Die Quelle spricht von Qualitätsproblemen als Grund für die Einstellung.

Ich bin sehr gespannt auf die Zukunft des Pixel Tablet von Google. Ein Tablet mit reinem Android und einem langen Update- und Supportzeitraum klingt für mich sehr interessant, auch wenn ich mit meinem Galaxy Tab S9 von Samsung immer noch sehr zufrieden bin.