Google plant eine neue Wetter-App für Android
Google bietet zwar viele Wege an, um sich über das Wetter zu informieren (Google Assistant, Widgets, eigener Bereich in der Google-App), aber eine gute und native App für Android fehlte lange Zeit. Ende 2023 gab es eine Lösung für Pixel-Geräte.
Wie Android Authority berichtet, werden wir mit der Google Pixel 9-Reihe eine ganz neue und native Wetter-App sehen, die auch vorinstalliert ist. Gut möglich, dass die App später für andere Pixel-Smartphones erscheint. Es gibt auch erste Bilder:
Über diesem Abschnitt sieht man links die neue Wetter-App und recht gibt es ein Bild der aktuellen Ansicht für das Wetter in der Google-App. Und auch die anderen Bereiche hat Google überarbeitet, die passen jetzt viel besser zum Pixel-Design:
Der Schritt überrascht ein bisschen, denn die Ansicht für das Wetter wurde erst letztes Jahr von Google überarbeitet. Ich hätte daher nicht gedacht, dass wir schon in diesem Jahr eine ganz neue App für das Wetter sehen, aber das ist wohl der Fall.
Werden wir diese neue Wetter-App auch bei anderen Android-Smartphones in Zukunft sehen? Schwer zu sagen, da Google immer mehr Apps und Funktionen exklusiv für die Pixel-Reihe entwickelt. Vielleicht, aber das dürfte eine Weile dauern.
Die aktuelle Wetter App geht mittlerweile echt klar. Die komischen Bilder oben hab ich bis heute nicht verstanden, sehr merkwürdiger Stil. Aber im Vergleich zum Anfang echt gut mittlerweile.
Das neue Design scheine alles schlechter zu machen. Komische formen die Platz Verschwenden bzw. den Platz nicht nutzen und was man dich bei der Farbgebung gedacht hat bleibt jedem mit Geschmack ein Rätsel.
Wie bei bei vielen widgets versucht man scheinbar verkrampft irgendwas eigenes zu schaffen egal wie hässlich es ist, Hauptsache was neues.