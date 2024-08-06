Google plant eine neue Wetter-App für Android

Google bietet zwar viele Wege an, um sich über das Wetter zu informieren (Google Assistant, Widgets, eigener Bereich in der Google-App), aber eine gute und native App für Android fehlte lange Zeit. Ende 2023 gab es eine Lösung für Pixel-Geräte.

Wie Android Authority berichtet, werden wir mit der Google Pixel 9-Reihe eine ganz neue und native Wetter-App sehen, die auch vorinstalliert ist. Gut möglich, dass die App später für andere Pixel-Smartphones erscheint. Es gibt auch erste Bilder:

Über diesem Abschnitt sieht man links die neue Wetter-App und recht gibt es ein Bild der aktuellen Ansicht für das Wetter in der Google-App. Und auch die anderen Bereiche hat Google überarbeitet, die passen jetzt viel besser zum Pixel-Design:

Der Schritt überrascht ein bisschen, denn die Ansicht für das Wetter wurde erst letztes Jahr von Google überarbeitet. Ich hätte daher nicht gedacht, dass wir schon in diesem Jahr eine ganz neue App für das Wetter sehen, aber das ist wohl der Fall.

Werden wir diese neue Wetter-App auch bei anderen Android-Smartphones in Zukunft sehen? Schwer zu sagen, da Google immer mehr Apps und Funktionen exklusiv für die Pixel-Reihe entwickelt. Vielleicht, aber das dürfte eine Weile dauern.