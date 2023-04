Google plant Face Unlock für neues Pixel-Smartphone

Google war einer der weniger Hersteller, der neben Apple ein Smartphone mit 3D-Sensor für Face Unlock im Portfolio hatte. Doch das wurde nach nur einem Modell (Google Pixel 4) gestrichen. Jedenfalls der 3D-Sensor, die Funktion sollte bleiben.

Auf den Leaks zum Google Pixel 6 Pro war Face Unlock zu sehen, doch Google hat die Funktion in letzter Sekunde gestrichen. Viele warteten auf ein Update und es hat sich auch immer mal wieder angedeutet, doch Google entschied sich dagegen.

Google Pixel 7a besitzt wohl Face Unlock

Beim Google Pixel 7 (Pro) stand es dann ebenfalls wieder im Raum und die Funktion wurde dann auch endlich wieder eingeführt. Man kann neben einem Fingerabdruck auch das Gesicht zum Entsperren nehmen. Und wie ist es beim neuen a-Modell?

Das Google Pixel 7a steht an und eine gute Quelle hat uns Screenshots geliefert, auf denen man Face Unlock als Option in den Einstellungen sieht. Face Unlock ist also nicht nur für die Highend-Pixel-Modelle gedacht, sondern auch für die Basis.

Finde ich gut, denn auch ohne 3D-Sensor richte ich sowas gerne bei Android ein, es ist zwar nicht genauso sicher, aber es ist bequemer. Und die Pixel-Modelle sind nicht die besten beim Fingerabdrucksensor, da kommt das auch oft sehr gelegen.

